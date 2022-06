Protesta rossonera, cessione decisa e tifosi furiosi

Calciomercato Milan, protesta in atto da parte dei tifosi rossoneri che davvero non possono credere alla notizia che uno dei loro idoli è pronto ad essere ceduto nella prossima sessione estiva che si aprirà a breve e nei prossimi giorni

Tanto è vero che gli stessi supporters lo stanno facendo capire in tutti i modi e nella miglior maniera possibile. Anche se, in merito a tutto questo, pare che la dirigenza abbia già preso la sua decisione. Un qualcosa che gli farebbe rimanere con la bocca amare visto che si tratta di uno dei loro beniamini che, nelle prossime settimane, è pronto a fare le valigie e iniziare una nuova avventura ma lontano da Milano. A quanto pare andrà esattamente così.

Milan, ai tifosi non viene data l’ultima parola

Dalla gioia nell’aver vinto lo scudetto dopo undici anni di distanza alla tristezza che qualcuno possa lasciare il club rossonero. Fosse per tutti i tifosi del Milan confermerebbero tutti anche per la prossima stagione, ma non funziona esattamente così. L’intenzione è quella di continuare a vincere, questo è poco ma sicuro: proprio come hanno confermato gli alti dirigenti del club che intendono proseguire il loro cammino vincente non solo in Italia, ma anche in Europa. Notizie che non possono fare altro che bene all’ambiente che non desiderava altro. Però, proprio come riportato qualche rigo sopra, qualcuno sarà costretto a fare le valigie perché non rientra più nel progetto tecnico del proprio allenatore. In particolar modo un nome che ha distrutto il morale dei sostenitori del ‘Diavolo’. Questi ultimi vogliono assolutamente la sua permanenza, ma a quanto pare non è per nulla facile. Sembra che le cose siano fatte, Maldini ha già pensato bene cosa fare con tanto di piani. Una decisione dolorosa ma inevitabile.

Milan, una conferma ed una partenza in arrivo

Il primo nome dei possibili calciatori pronti a rimanere anche la prossima stagione è quello di Junior Messias. Il fantasista brasiliano sembrava ad un passo dall’addio. Ovvero dal fatto che poteva non essere confermato e rispedito al mittente. Invece la dirigenza acquisterà, per intero, il suo cartellino e sarà completamente rossonero.

Chi invece non resterà, molto probabilmente, è Alexis Saelemaekers. Il belga è pronto ad essere inserito in qualche trattativa come “merce” di scambio per arrivare ad un top player. Il suo futuro potrebbe ancora essere in Serie A, ma dall’altra parte c’è l’opposizione da parte del club.