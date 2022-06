Il VIDEO di Raffaella Fico in barca alza la temperatura: tutto scottante

Raffaella Fico si rende, ancora una volta, protagonista indiscussa dei social network con un filmato che davvero merita tutta l’attenzione di questo mondo. Il VIDEO sulla barca alza notevolmente le temperatura, tutto troppo scottante

Solamente da qualche ora è iniziata l’estate, ma già da prima le temperature si erano alzate grazie soprattutto ai numerosi post che la nativa di Cercola ha voluto condividere sul suo account ufficiale Instagram. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano desiderare assolutamente altro. Uno spettacolo della natura, crediamo fermamente che su questo nessuno possa dire nulla in merito. Guardare per credere.

Raffaella Fico spiazza ancora tutti

Nelle ultime settimane vi abbiamo fatto vedere una Raffaella Fico che è decisamente pronta per l’estate. Duri allenamenti insieme al suo personal trainer in una delle palestre più conosciute come l’Imperial. Direttamente da Casalnuovo, provincia di Napoli, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘ (ed anche quello Vip) ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. I risultati sono a dir poco eccezionali, anche se non ne aveva assolutamente bisogno visto che non ha mai avuto alcun tipo di problema. Successivamente è stato il turno della foto che è stata scattata a Parigi che ha immobilizzato tutti i suoi follower che non potevano credere ai loro occhi. Adesso, però, arriva decisamente un’altra opera d’arte che merita tutto il bene possibile. Da come avete ben potuto intuire dal titolo la classe ’88 mette in mostra tutta la sua sensualità direttamente ai piedi di una barca dove fa vedere delle forme decisamente straordinarie e che non possono assolutamente passare inosservate. Inutile ribadire anche il fatto che, il suo post, sta raccogliendo una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower ma anche delle colleghe che si sono dovute inchinare dinanzi alla sua straordinaria bellezza. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non temete perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Raffaella Fico, visione spettacolare: è lei la regina – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Adesso non abbiamo alcun minimo di dubbi: la bellissima napoletana si conferma, ancora una volta, regina indiscussa dei social. Con questo breve filmato fa vedere a tutti le sue straordinarie qualità. Non che prima non le conoscessimo affatto, ma questa volta si è decisamente andati oltre. Lo ha fatto capire ancora una volta e lo ha fatto nel migliore dei modi. Le parole, in questo caso, non servono: bisogna solamente guardare con attenzione e gustarsi il suo spettacolo.