Armadietto svuotato, Inzaghi lo saluta: un big dice addio all’Inter

L’Inter sfoltisce la rosa: un big saluta. La nuova destinazione è già pronta e i nerazzurri pronti a reinvestire sul mercato.

Fare spazio. Il diktat in casa Inter è chiaro, soprattutto dopo aver finalizzato il colpo dell’estate. L’innesto di Lukaku inaridisce le casse nerazzurre ma riempie di talento, gol e forza fisica una squadra che punta a riprendersi il titolo.

Tutto finito? Assolutamente no, perché il discorso Dybala resta aperto. Marotta sa bene che arrivare all’argentino significherebbe allestire una squadra di primo livello in Europa, ma di certo le pretese della Joya non sono basse. Si ragiona su un contratto da 7 milioni per quattro stagioni, in una operazione che senza alcun dubbio andrebbe ad appesantire casse e monte ingaggi.

Ecco perché il primo obiettivo è fare spazio in rosa, e la cessione di Skriniar, sempre più vicino al Psg per una cifra altissima, non può da sola bastare. C’è un altro calciatore destinato a partire, e il trasferimento è ormai certo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità, che darebbe il via all’assalto per Dybala o comunque ad altri colpi in una sessione di mercato bollente in casa Inter.

Inter, cessione fatta: il big saluta

Tempo di riflessioni in casa Inter, con una indicazione precisa. Dybala non attende, gli altri calciatori nel mirino neanche, e per questo bisogna reperire immediatamente fondi per chiudere i colpi. Saranno le cessioni a finanziare almeno una parte delle trattative messe in cantiere, e in tal senso Inzaghi è stato chiaro con la società, e di riflesso Marotta ha già svelato i piani ad alcuni elementi della rosa.

Per alcuni non ci sarà spazio nell’Inter 2.0 di Inzaghi, diretta a gonfie vele verso un ringiovanimento della rosa con elementi già rodati in Serie A. Il primo della lista a fare i bagagli sarà quindi Arturo Vidal. Il centrocampista ha un ingaggio molto alto e buone offerte, non solo in Sudamerica.

Quella appena disputata potrebbe essere l’ultima stagione in Italia di un calciatore che ha fatto le fortune della Juventus e di certo ha provato ad aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi. Corsa finita quindi, e in pole ci sarebbe il Boca Juniors. Nelle ultime ore gli appelli pubblici e gli inviti al calciatore si sono moltiplicati, e il cileno è pronto ad accettare. Sarebbe un colpo in uscita interessante da parte di Marotta, che libera spazio per investire ancora. Magari su Paulo Dybala.