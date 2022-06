Ainett Stephens solo in intimo sul letto: una visione scottante

Forme giunoniche, fascino pazzesco e un seguito clamoroso: Ainett Stephens in Italia ha trovato la sua seconda casa, e il pubblico la ama.

Una “Gatta nera”, che spalleggiava Pino Insegno nella trasmissione “Mercante in fiera” e fece subito parlare di sé.

Ainett Stephens, splendida modella che esordì in un programma molto amato dal pubblico, fin da subito conquistò il cuore degli italiani. Bellezza unica, fascino incredibile, forme che la resero immediatamente molto seguita e famosa. Dal Venezuela all’Italia il successo è stato repentino.

Programmi tv, calendari, chiamate dal mondo della moda che in molte occasioni l’ha voluta come testimonial. Il suo volto incantevole, l’altezza di una donna bellissima e il suo fascino hanno infatti immediatamente conquistato tutti, e Ainett Stephens ha scelto di vivere in una nazione che anche nella recente apparizione al Grande Fratello Vip ha scoperto molti altri aspetti della sua vita privata.

Ainett Stephens, scatti bollenti sul letto

Nella casa più spiata d’Italia Ainett Stephens ha raccontato una parte di sé che da tempo era tenuta nascosta. Dai drammi familiari alle difficoltà, ha mostrato un carattere fortissimo, molto determinato, e la sua famiglia ha svelato quanto la splendida modella e showgirl sia stata capace di tenere insieme i pezzi durante un periodo difficile, diventando una colonna portante per i fratelli.

Fra look meravigliosi, sorrisi e giochi, ha inoltre conquistato il pubblico che l’ha sostenuta, ed è partita la caccia agli scatti e alle curiosità che spesso i Vip concedono sulle loro pagine social. Quella di Ainett, da quasi 500mila followers, si è di recente trasfornata in un boom di reazioni.

Merito di una galleria incredibile, in cui la showgirl con una serie di scatti ha fatto incetta di like e commenti. Sul letto, con abiti coloratissimi a coprire solo in parte l’intimo, arrivano pose che lasciano a bocca aperta. In pochi minuti il post è preso d’assalto anche dai vip. Da Raffaella Fico a Patrizia Pellegrino tutti vogliono scrivere qualcosa ad una donna bellissima e travolgente he con stile e fascino è sempre fra le più amate dagli italiani.