Guendalina Tavassi, selfie bollente in bagno: l’intimo è troppo piccolo

Un colpo da ko direttamente da Instagram: Guendalina Tavassi travolgente sui social e il selfie è preso d’assalto dai fan.

Questa volta Guendalina Tavassi ha davvero fatto battere il cuore ai fan. Travolgente, unica, bellissima. Questo il tenore dei commenti che arrivano per i suoi scatti.

Non ci credete? Provate a dare un’occhiata alle ultime foto di una showgirl che vive un grande momento di popolarità. Il merito non è solo degli autori dell’Isola dei famosi che l’hanno scelta per l’ultima edizione. È stata infatti la spontaneità della Tavassi, la sua esplosività e la bellezza a rendere infuocata la recente edizione del programma.

Fra risate, scherzi e costumi strettissimi, la showgirl è stata assoluta protagonista sull’Isola, e il suo addio non è stato vissuto bene dai fan che la davano già come una finalista certa. Del resto nel televoto Guendalina ha sempre incassato il sostegno del pubblico, che continua a seguirla sui social fra valanghe di reazioni e complimenti. Lei risponde, ma soprattutto alimenta l’entusiasmo con alcune foto in cui la sua sensualità emerge in maniera molto potente.

Guendalina Tavassi bollente davanti allo specchio

Non è sbagliato dire che fin dai suoi esordi Guendalina Tavassi ha immediatamente fatto breccia nel cuore dei fan. Dal Grande Fratello è arrivato con forza nelle case degli italiani il carattere forte di una donna che fa di ironia e sensualità le sue armi migliori. Da quel momento fra ospitate in tv, collaborazioni e una esplosione di fascino su Instagram, la sua carriera è sempre stata in netta crescita.

I suoi followers superano abbondantemente il milione, e proprio su Instagram arrivano foto magnetiche di una donna che ama il mondo dello spettacolo, ma che fra la permanenza sull’Isola, e l’amore per la famiglia, non ha avuto dubbi, scegliendo il cuore e facendo ritorno in Italia.

La sua estate però è già cominciata. Fra foto al mare in bikini, e splendidi e grandi sorrisi, arriva una immagine che fa esplodere letteralmente la community. Davanti allo specchio la showgirl si mostra in intimo e forme in vista, e ad essere sinceri le immagini si commentano da sole. La temperatura si alza, i fan inondano la bacheca con una carica di cuori, like e commenti d’apprezzamento, e la Tavassi ringrazia e si gode un successo meritato. Lo ha conquistato grazie all’autoironia e a tanta simpatia, ma soprattutto ad un fisico esplosivo che manda sempre in tilt una community vastissima.