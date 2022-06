Juventus, senza Di Maria la scelta è fatta: ecco l’esterno d’attacco

Calciomercato Juventus, il possibile arrivo di Angel Di Maria inizia a farsi più complicato del previsto visto che il calciatore continua ad avere grandissimi ammiratori che sono pronti ad accontentare le sue richieste economiche.

I bianconeri, a questo punto, non sono più disposti ad aspettare visto che stanno attendendo una sua risposta da un bel po’ di giorni. E’ vero anche che il calciatore, in questo momento, si trova in vacanza ed ha voluto staccare un po’ la spina, ma la ‘Vecchia Signora’ sta pensando anche ad una possibile alternativa in attacco per rinforzare la propria rosa in vista dell’inizio della prossima stagione che è quasi alle porte.

Juventus, Di Maria si allontana sempre di più

Angel Di Maria è l’oggetto del desiderio di tantissimi top club. Questo non è assolutamente un mistero visto che il 34enne può ancora dare tanto a livello internazionale. Su di lui si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in Liga, dove verrebbe accolto a braccia aperte dal Barcellona. Anche se non è così scontato il suo arrivo in maglia blaugrana, visto che la tentazione di ritornare a casa sua è molto forte. Ovvio che ci riferiamo all’Argentina, ma in particolar modo nella squadra che lo ha lanciato nel mondo professionistico e che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo. Il Rosario Central, allenato da una vecchia conoscenza dei bianconeri come Carlos Tevez, è pronto a riportarlo dove è cresciuto: insomma, da dove tutto è iniziato. Il giocatore, che in questo momento tra un tuffo e l’altro ci sta seriamente pensando, continua a vacillare. Una situazione che non va per nulla bene alla Juventus che sta perdendo seriamente la pazienza. Le possibilità non sono del tutto svanite, ma a questo punto Agnelli è pronto a correre ai ripari pensando al piano ‘B’ che è già in atto e segnato nella lista dei possibili arrivi.

Juventus, tutto su Berardi (in attesa di una risposta dell’argentino)

Possibile doppia avventura per Domenico Berardi. La prima, oramai, è certa visto che da pochissimi giorni si è sposato con la sua compagna di una vita. La seconda, invece, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità vestendo la maglia della Juventus. Non si tratta affatto della prima volta che il club piemontese sia sulle sue tracce, ma nel caso in cui dovesse arrivare una “fumata nera” dal ‘Fideo‘ allora la dirigenza punterebbe dritto su di lui.