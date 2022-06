Trasparenza totale e niente reggiseno: Sabrina Salerno show

Dove sarà finito il reggiseno di Sabrina Salerno? Probabilmente questa è la domanda che i suoi follower NON si sono assolutamente posti quando hanno visto la sua ultima foto che ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. Spettacolo

Non esistono altri termini per descrivere la sua opera d’arte. Già, perché in questi casi le parole non servono affatto. Quello che serve sono gli occhi per poter ammirare una scultura che non ha affatto bisogno di presentazioni. Ammirare, con estrema calma, come se fosse un bel dipinto antico. Noi non abbiamo visto nulla di imperfetto. Nessun difetto né altro. Sinceramente non sappiamo più cosa dire in merito: guardare per credere – FOTO

Sabrina Salerno, questa volta hai veramente esagerato

In realtà ci possiamo accontentare anche di questa foto profilo mentre si scatta un selfie. Ed invece no visto che, anche in questa occasione, ha voluto strafare ed esagerare come al suo solito. Sia chiaro: non si tratta assolutamente di un qualcosa negativo né di altro. Ci mancherebbe altro. Quello che abbiamo visto, poche ore fa, è un qualcosa di veramente indescrivibile e che non ha affatto bisogno di presentazioni né di altro. Come riportato in precedenza, veramente non abbiamo più parole per descrivere la sua straripante ed infinita bellezza. Per lei il tempo sembra non essere passato mai: è sempre identica a quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione. Uno spettacolo della natura, nulla da aggiungere in merito. Il suo ultimo post sta avendo il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro.

Sabrina Salerno, qualcuno ha notizie del suo reggiseno? – FOTO

Sinceramente neanche noi sappiamo dove sia finito, ma a questo punto non ci importa granché visto che siamo concentrati decisamente su altro. Continua la sua vacanza in Thailandia dove fa vedere a tutti chi comanda. Un fisico semplicemente perfetto, un perizoma in bella vista e delle gambe che non hanno bisogno di presentazioni.

Infine una camicetta bianca, rigorosamente bagnata con l’acqua del mare dopo un bel tuffo, e si può notare quello che state vedendo esattamente anche voi con i vostri occhi. Sguardo sensuale e si va a comandare sulle spiagge del paese asiatico. Uno spettacolo del genere probabilmente non lo avete mai visto sino ad ora. Ed eccovi accontentati. Buona visione ed alla prossima puntata con la nativa di Genova.