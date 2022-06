Gelo al Milan: tutto fermo, Marotta piomba per lo scippo

Intrecci di mercato tra Milan e Inter, una pista non scalda particolarmente i rossoneri e i nerazzurri si preparano ad approfittarne

Giorni sempre più caldi di calciomercato, con società e dirigenti che provano ad accelerare per mettere a segno colpi importanti. Varie situazioni, fin qui, si sono sviluppate al rallentatore, con intoppi vari e poche ufficialità o comunque poche trattative concluse. Ma, con le squadre che saranno tutte in ritiro da qui alle prossime due settimane, gli allenatori attendono risposte importanti. E così, possiamo attenderci vari movimenti nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.

Milan-Inter, la lotta scudetto riparte con gli intrecci di mercato

Occhi puntati, inevitabilmente, sul Milan campione d’Italia e sull’Inter che fino all’ultimo gli ha conteso il primato. Un derby pronto a ripartire ad altissima tensione, in campo e fuori. Il mercato del Milan, fin qui, è stato ‘bloccato’ dai mancati rinnovi di Maldini e Massara, che però arriveranno a stretto giro di posta. Rossoneri che dunque provano a recuperare il terreno perduto, mentre l’Inter, che qualche movimento lo ha effettuato (oltre a Onana bloccato in tempi non sospetti, anche Mkhitaryan), si è concentrata negli ultimi tempi su Lukaku. Il tutto, potrebbe aprire scenari imprevisti per Dybala: se i nerazzurri temporeggiassero ancora troppo, il Milan potrebbe inserirsi a sorpresa per la ‘Joya’ a parametro zero. Ma l’argentino non è l’unico giocatore su cui le due società possono entrare in rotta di collisione.

Veretout pronto all’addio alla Roma, ritorno di fiamma per l’Inter

Un nome che può tornare buono per entrambe è quello di Jordan Veretout. Il francese, dopo un ottimo inizio di stagione, è scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho e adesso la Roma intende cederlo. Su di lui, si sta spendendo il ds giallorosso Tiago Pinto per trovargli una sistemazione adeguata, a livello economico e non solo. Il centrocampista è stato proposto al Milan e interessa molto a Stefano Pioli, ma, per adesso, il Diavolo preferisce insistere su Renato Sanches, obiettivo della prima ora, con Douglas Luiz in alternativa: gli agenti italiani del brasiliano sono stati ricevuti a Casa Milan qualche giorno fa. Se il Milan continuasse a tergiversare, occhio all’Inter, che potrebbe rifarsi sotto, dopo aver valutato piuttosto seriamente il suo profilo qualche tempo fa. Si tratta di un giocatore che in Serie A si è fatto valere ed è capace di svolgere entrambe le fasi al meglio a centrocampo: tornerebbe utilissimo a Simone Inzaghi.