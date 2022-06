Wanda Nara, perizoma e nulla più: il primo piano è magnetico

Quando Wanda Nara decide di postare qualcosa sul suo account ufficiale Instagram sappiamo tutti quanti che è la “fine” per noi. Ovviamente non nella maniera tragica che state pensando dopo aver letto questa frase, ci mancherebbe altro. Non arriveremo mai a questo

Nel senso che davvero non sappiamo più cosa dire e come comportarci visto che è un continuo susseguirsi di emozioni per quanto riguarda lei che davvero ci fa rimanere a bocca aperta e completamente senza parole. Anche perché con lei le abbiamo davvero finite tutte e non sappiamo più cos’altro dire per definire la sua straordinaria e strabiliante bellezza che merita di essere vista e rivista in più di una occasione. Un vero e proprio spettacolo – FOTO

Wanda Nara, la sua vacanza (bollente) continua

Continua la vacanza bollente che porta la firma della famiglia Icardi. Dopo aver assaporato e conosciuto l’Africa, questa volta l’allegra famigliola argentina si è spostare direttamente in un altro posto sempre più esotico come quello delle Maldive. Anche qui sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta e che davvero merita tutte le attenzioni di questo mondo. Le sue foto sono una vera e propria opera d’arte. Su questo non abbiamo alcun dubbio a riguardo visto che è un continuo susseguirsi di emozioni. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto a cosa ci stiamo riferendo non dovete assolutamente preoccuparvi perché siamo arrivati nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Una roba assolutamente da non credere. Anzi, i vostri occhi non potranno veramente pensarci a quello che a breve visioneranno. Si tratta di un capolavoro che non ha eguali. Ancora pochi giorni e poi il suo relax giungerà al termine, prima di rientrare a Parigi per motivi di lavoro ed altro.

Wanda Nara, un fisico che non ha bisogno di commenti – FOTO

Allora, parliamoci seriamente e chiaramente, dopo aver visionato questa immagine: ditemi voi cosa dobbiamo aggiungere in merito? Assolutamente nulla, ve lo possiamo confermare. Uno spettacolo della natura, su questo non c’è alcun minimo dubbio. Un bikini esagerato ed un lato ‘B’ che non hanno alcun bisogno di essere commentati né altro. Davvero non abbiamo altre parole per poter descrivere la sua straordinaria opera d’arte che ha catturato i suoi follower. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione sta continuando a ricevere, non potrebbe essere altrimenti.