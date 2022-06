Diletta Leotta, il workout diventa piccante: tenuta mozzafiato – VIDEO

Foto da urlo e una sessione di allenamento che manda in tilt la community: il video di Diletta Leotta è incredibile.

Firenze, poi Napoli, e ancora alle Isole Eolie. Diletta Leotta attende l’inizio del nuovo campionato che la vedrà splendida protagonista e si gode qualche giorno di sole.

Il volto tv più famoso del calcio ha postato infetti alcuni scatti al mare, e come spesso accade la community intervien fra cuoricini, valanghe di commenti, like e reazioni di ogni tipo. Sorriso incredibile, fisico da urlo e bikini che evidenziano un fisico sempre in grande forma fanno il resto, e la Leotta conquista il pubblico che è sempre in delirio ad ogni suo scatto.

Vacanze? Nient’affatto, perché una delle donne più amate dal pubblico italiano incassa richieste di ogni tipo. Non solo dal mondo della tv, che da anni l’ha incoronata come una delle donne più richieste e amate, ma anche dal mondo della moda. Sono infatti tanti i grandi marchi che fanno a gara per affidarle campagne pubblicitarie, e il successo, come sempre, è assicurato.

Diletta Leotta, il video manda in tilt i fan

Nelle ultime foto la Leotta ha mostrato look pazzeschi. Bikini, trasparenze, vestiti sgargianti e anche scollati. Del resto, una donna molto elegante e in grande forma, può trovare sempre il modo di stupire. Lei lo ha fatto nuovamente di recente, con un video durante una delle sue sessioni di allenamento.

In abiti strettissimi, e come sempre impeccabile, la Leotta ha mostrato il segreto della sua perfetta forma fisica con esercizi faticosi ma affrontati con grande grinta. La stessa che gli ha regalato un successo incredibile nel mondo del calcio ma anche sui social.

La sua pagina ha infatti superato gli 8 milioni di followers che rappresentano una cifra davvero importante su Instagram. Del resto, grazie a fascino ed eleganza, ma anche alla bravura davanti alle telecamere, il successo per lei era un naturale conseguenza. E mentre i fan attendono la nuova stagione della Serie A, in cui la Leotta sarà di certo splendida protagonista, arrivano foto e video incredibili. Non ci credete? Provate un po’ a dare un’occhiata.