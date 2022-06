Balletto bollente, Aida Yespica sfoggia shorts “illegali”

Un nuovo progetto e un traguardo imminente sui social: Aida Yespica è letteralmente esplosiva e la sua estate si infiamma.

Aida Yespica è di certo una delle donne più amate dagli italiani. Fin dai suoi esordi ha conquistato il pubblico, rapito da un fascino incredibile, da un volto magnetico e da un fisico esplosivo.

Programmi in tv, calendari, centinaia di presenze sul piccolo schermo le hanno dato una notorietà clamorosa, che si è trasformata anche in chiamate continue dal mondo della moda. Il gossip ha provato a raccontare tutto di una donna dal carattere forte, che da anni continua a stupire e anche su Instagram lancia nuovi progetti e foto che mandano in tilt la community.

Fra scatti di lavoro, e momenti di relax condivisi con altre donne bellissime, la Yespica fa centro e incassa complimenti, like, migliaia di reazioni. La sua estate sarà caldissima quindi. Soprattutto per un nuovo progetto che ha alimentato l’attesa degli appassionati ed è stato da poco svelato. In occasione del video pensato per i suoi fan, la Yespica si è inoltre mostrata in tutto il suo fascino, e, come sempre, il grande pubblico italiano ha risposto inondando la bacheca di reazioni.

Aida Yespica, video bollente sui social

Sono i numeri, specialmente sui social, a dare al dimensione di quanto alcuni popolari protagonisti dello spettacolo e della musica siano seguiti. Aida Yespica può di fatto annoverarsi fra le influencer, grazie ad una community che a breve raggiungerà il traguardo di un milione di follower.

Il suo successo infatti non conosce soste, e per l’estate 2022 la splendida showgirl ha deciso di lanciare un brano musicale. Il ritmo è chiaramente latino e caliente, così come una donna splendida che è protagonista del video. La canzone si chiama Bugatti, e dopo una lunga attesa arrivano le immagini.

La Yespica in shorts cortissimi e top colorato si scatena fra danze sfrenate al ritmo di una canzone ha già fatto breccia nel cuore dei fan. Lei chiede infatti alla community un primo riscontro e i commenti arrivano immediatamente. Non c’è solo il video però ad alimentare la discussione. Fra collaborazioni con grandi marchi di moda, istantanee in bikini e un fisico esplosivo, la splendida modella e showgirl continua ad allietare gli italiani. Provate un po’ a dare un’occhiata al video. Vi rendete conto di quanto bollente sia la pagina social e di una serie di contenuti da restare a bocca aperta.