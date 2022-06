Dal Napoli alla Juventus: maxi tradimento, affare ad un passo

La Juventus guarda con interesse alla situazione di diversi calciatori del Napoli: c’è una clamorosa pista che potrebbe portare un calciatore di Spalletti alla corte di Max Allegri.

In principio fu Higuain. L’attaccante che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, e che poi è stato bersagliato dalle critiche nell’estate del mega affare fra i partenopei e la Juventus.

Quel “tradimento” i tifosi partenopei non l’hanno mai accettato. L’argentino è stato infatti aspramente criticato, fischiato al ritorno a Napoli quando ha giocato e segnato con la maglia bianconera, e quella trattativa fece esplodere la rabbia del popolo azzurro, che non gradì l’atteggiamento della punta ma neanche quello della società.

La storia però è ricca di affari che sembravano impossibili e invece si sono trasformati in realtà, e Allegri torna a guardare con estremo interesse proprio al club di De Laurentiis. Non c’è solo Koulibaly infatti fra i calciatori che piacciono al tecnico bianconero, ma anche un altro elemento che potrebbe fare al caso dei bianconeri, ma sul quale molti club tentano di intervenire.

Juve, occhi in casa Napoli: si punta al blitz

C’è una nuova pista percorribile per la Juve, ma i pezzi del puzzle dovrebbero incastrarsi alla perfezione. L’innesto di Pogba non sarà infatti l’unico in mediana per la Juve, a caccia di rinforzi di valore e soprattutto di elementi molto esperti. Ecco perché in una fase in cui il mercato si accende, le opportunità diventano fondamentali.

In casa Napoli infatti le grane non mancano. Non c’è solo Koulibaly ad attendere l’offerta giusta per rinnovare il contratto, ma anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha chiuso la migliore stagione della sua esperienza con i partenopei, e anche nel suo caso non mancano le difficoltà per raggiungere l’accordo. La società vorrebbe utilizzare il pugno duro in caso di mancato rinnovo, ma per l’offerta giusta qualcosa potrebbe cambiare.

Ecco perché la Juventus ci pensa, in una trattativa delicata che però potrebbe decollare. Allegri non vorrebbe badare a spese per tentare di modificare il volto del suo centrocampo, e proprio per questo un sondaggio per lo spagnolo potrebbe essere effettuato. Il Napoli intanto resiste, lavora su un possibile rinnovo, ma si scontra con la volontà del calciatore, deciso a non accettare le richieste in arrivo. Potrebbe così partire una vera e propria asta, e in tal caso i bianconeri potrebbero farsi trovare pronti ne tentativo di piazzare il colpo.