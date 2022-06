Cristina Buccino, il costume chiede “aiuto”: nodo pronto a sciogliersi

Cristina Buccino, un altro grande e strepitoso successo da parte della nativa di Castrovillari che continua ad emozionare i suoi follower di Instagram con degli scatti che definire piccanti e spettacolari è assolutamente troppo poco – FOTO

Negli ultimi giorni la bellissima 36enne si sta mostrando decisamente molto attiva sui social network. Non è un mistero che da un paio di mesi ha deciso di trasferirsi in Spagna. Approfittando delle bellissime giornate di sole si sta godendo un periodo di meritato relax. Nell’immagine che vedrete a breve possiamo notare tutto il suo splendore che non passa mai di moda. Uno scatto del genere, molto probabilmente, non lo avete mai visto fino ad ora. Se non ci credete vi sfidiamo: guardare per credere ed ovviamente buona visione.

Cristina Buccino sempre al top: che forme spettacolari

Come riportato in precedenza, quando la Buccino decide di postare qualcosa sul suo canale ufficiale Instagram è il chiaro segnale di una cosa: che veramente si è andati oltre e si è superato il limite. Ovviamente non dovete assolutamente fraintendere visto che si tratta di un qualcosa di positivo e che tutti quanti noi stavamo attendendo con molto entusiasmo. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. In realtà non lo ha mai fatto fino ad ora. Il fatto che continuerà così lo sappiamo fin troppo bene: non potrà mai regalarci delusioni, anche perché non lo ha mai fatto e non lo farà. Se vi state chiedendo di cosa stiamo parlando non vi resta che attendere qualche altro rigo. Vi annunciamo che il contenuto è decisamente bollente e merita di essere visto con la massima attenzione. Veramente non abbiamo più parole per poter descrivere la sua straripante e straordinaria bellezza che, ogni giorno che passa, ci cattura sempre di più. Una visione spettacolare, una dea caduta dal cielo: pensate quello che volete, tanto va bene tutto quando si tratta di lei. Adesso, però, bando alle ciance perché siamo arrivati al momento che tutti quanti noi stavamo aspettando con tantissima ansia. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Cristina Buccino, costume incredibile: visione paradisiaca – FOTO

Ed eccola qui, il suo costume è appeso ad un filo. No, non si tratta affatto di un gioco di parola ma è la verità. Basta notare, con la massima attenzione, quello che deve reggere quell’oggetto che fa molta fatica a contenere le sue straordinarie ed importanti forme che di certo non passano assolutamente inosservate. Direttamente da Formentera un altro scatto paradisiaco della modella ed influencer che ci toglie completamente il fiato.