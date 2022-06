Elettra Lamborghini, twerk piccante: in perizoma lascia tutti di stucco

Delirio social per un video di Elettra Lamborghini: il twerk postato sui social è bollente, e l’ereditiera torna a stupire.

Elettra Lamborghini torna a colpire con la sua arma migliore. Bellissima, sempre pronta a stupire, e soprattutto a provocare i fan, la regina del twerk con un video ha mandato in delirio la community.

L’ereditiera più amata dagli italiani non è però solo regina del twerking, ma anche una apprezzatissima rappresentante della musica italiana, con hit di successo, danze sfrenate e un seguito molto importante. Fra un progetto e l’altro, in una carriera sempre in grande crescita, Elettra Lamborghini continua a regalare foto e video sui social, e l’ultimo post ha incassato una valanga di commenti da parte della sua community.

Il vestito ha infatti un taglio molto particolare che evidenzia le splendide e allenatissime forme della cantante e influencer, lo sguardo è travolgente, e i tre scatti si trasformano poi in un video che incolla allo schermo e che evidenzia la capacità di Elettra Lamborghini di attirare l’attenzione del pubblico.

Elettra Lamborghini, danze scatenate: il video è bollente

Abito nero che lascia vedere qualcosa in più, forme come sempre strepitose, e poi via alle danze, e di fatto anche alla valanga dei commenti. Basta guardare la registrazione postata da Elettra Lamborghini per rendersi conto di quanto sia sensuale la sua danza, e chiaramente il twerk diventa lo spunto per incassare una serie di reazioni tutte molto positive.

Elettra Lamborghini torna quindi a stupire mostrandosi in tutto il suo fascino, e intanto ha regalato ai suoi fan un nuovo singolo che di certo sarà presente in tutte le rotazioni delle radio e cantato in questa estate. Si chiama Caramello, e la stessa cantante ha svelato di recente tutti i segreti del suo nuovo lavoro.

Un uragano di idee e progetti quindi, che ha sfondato il numero record di 7 milioni di followers e sa sempre come accendere l’entusiasmo della sua community. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata ai recenti progetti presentati nella sua pagina Instagram. E non perdetevi l’ultimo video con il twerk e le danze sfrenate. Vi renderete conto di quanto esplosiva e travolgente sia Elettra Lamborghini. E di quanto la sua community sia letteralmente rapita e conquistata dal suo grande fascino.