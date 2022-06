Addio Napoli, passa alla rivale: Ghoulam colpo a zero in Serie A

Faouzi Ghoulam sta per lasciare il Napoli. In realtà non si tratta affatto di una novità visto che la notizia è nota a tutti già da un bel po’ di settimane. Il contratto dell’algerino non è stato e non sarà rinnovato. Un dispiacere anche per lo stesso

Il calciatore avrebbe voluto mettersi nuovamente in mostra, ma per colpa non sua tutto questo non si è potuto affatto verificare. I problemi fisici ed i tantissimi infortuni lo hanno pesantemente condizionato tanto da non poter partecipare a gare importanti della squadra azzurra. Il classe ’91, però, non demorde affatto ed è pronto a ripartire. Non con la maglia dei partenopei ovviamente, ma con un’altra ed in un club che milita in Serie A.

Ghoulam, il tempo a Napoli è finito

Fine dei giochi per il calciatore in Campania. Avrebbe voluto fare molto di più, anche se prima del suo terribile infortunio (che ha condizionato la sua carriera calcistica) era considerato come uno dei migliori nel suo ruolo. Tanto è vero che lo stesso atleta aveva attirato, su di sé, l’attenzione di molti club che erano pronti a fare una offerta importante la presidente De Laurentiis che aveva sempre rifiutato perché lo considerava come un elemento chiave della rosa partenopea. Ed aveva anche ragione visto che le sue prestazioni non passano assolutamente inosservate. Poi quel ginocchio che ha iniziato a fare “crack” e la fine dei sogni per lui. Ci ha provato a ripartire, ma un ennesimo infortunio lo ha messo col morale sotto i piedi. In quella occasione è stata ancor più difficile ripartire. Non potrebbe essere altrimenti. Lo scorso anno con Spalletti il suo impiego è stato importante, anche se troppo tardi: solamente 16 le presenze (considerando anche quelle in Europa League e Coppa Italia) senza trovare mai la via della rete e neanche quella dell’assist. Adesso, però, sta per ripartire sempre in Serie A ma con una maglia diversa da quella azzurra. Anche se, a livello di colori, ci siamo quasi…

Ghoulam pronto a riabbracciare il suo ex allenatore

Maurizio Sarri lo ha avuto e allenato per ben tre anni. Non poteva fare a meno di lui. Anzi, disperava dal fatto che non poteva averlo a disposizione perché era fermo ai box per infortunio. Adesso alla Lazio è pronto a ripartire. Sarebbe comunque un grande colpo, a parametro zero, da parte del club di Lotito che, insieme ad Hysaj, riformerebbe la coppia di esterni che per anni ha rappresentato il Napoli.