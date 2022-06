Elodie in versione ‘tigrata’ sul palco: vestito illegale – FOTO

Elodie in concerto è sempre una garanzia, la cantante romana si scatena sul palco con un abito clamoroso: visione vietata ai deboli di cuore

Non si può resistere alla bravura e al fascino di Elodie. La cantante classe 1990 è ormai diventata una stella di prima grandezza nel panorama musicale e non solo. Un personaggio ormai perfettamente riconoscibile e iconico e in grado di sorprendere e lasciare sempre senza fiato.

Elodie, il tour live comincia alla grande: sarà una estate da incorniciare

Elodie ha inaugurato domenica sera, al Club Magnolia di Milano, il suo primo tour live della carriera. Una serata che ha rappresentato un grande successo di pubblico, circa 3mila i presenti allo spettacolo, che naturalmente non ha deluso le attese. La scatenata cantante si è esibita con la consueta verve e sensualità magnetica, regalando grandi emozioni ai suoi fan. Tra i pezzi di punta, naturalmente, il tormentone estivo ‘Tribale‘, che segue il brano ‘Bagno a mezzanotte‘, che già era stato in grado di imporsi in vetta alle classifiche per numerose settimane. Le melodie e i ritmi travolgenti dell’ex concorrente di Amici sono sempre inconfondibili e ci accompagnano ormai da diversi anni. Ancora una volta, Elodie è tra le protagoniste della stagione estiva. Continuerà ad esserlo in tour, con le prossime date il 1 luglio a Ostia Lido e il 15 luglio a Rimini, sulle varie piattaforme e nelle radio dove il nuovo singolo continua a spopolare, e continuerà ad esserlo sui social network. Su Instagram, la sua bellezza mozzafiato non lascia proprio mai indifferenti e i suoi quasi 3 milioni di followers ne sanno qualcosa.

Elodie, fantastica nell’abito tigrato: sensualità senza limiti

Basta guardare l’ultimo scatto, per capire tutto il condensato di eleganza, fascino, sensualità, aura seducente, che rappresenta Elodie. Con i suoi outfit, riesce sempre a stupirci e lo fa anche in questa occasione, con un lungo abito tigrato che le riveste tutto il corpo e che esalta al massimo i suoi punti di forza. La sua figura ne risulta slanciata e con una attitudine più che mai provocante, il vestito è particolarmente aderente e fa risaltare le sue forme sinuose, in particolar modo la scollatura, vertiginosa più che mai. L’effetto, scontato, è quello degli applausi, virtuali e non, da parte dei fan, che come sempre apprezzano la classe impareggiabile della loro beniamina. La quale è solo all’inizio di una stagione estiva che la consacrerà più che mai nei cuori di tutti.