Federica Nargi infiamma Formentera: vestito davvero troppo corto

Federica Nargi è divina in uno scatto che arriva direttamente da Formentera: la community esplode in un boom di reazioni.

“E ciao ciao a tutte”. Questo è solo uno dei commenti che arrivano alla foto di Federica Nargi, ma racchiude in pieno quello che gli italiani pensano di lei.

Si tratta di un modo per ribadire che nel mondo dello spettacolo e dei social, ricco di molte donne incantevoli, affascinanti e pronte a mostrare la loro bellezza, Federica Nargi merita di certo un posto d’onore. Lo ribadiscono anche i numeri, ma soprattutto i frequenti lavori che dalla televisione al mondo della moda sono proposti in maniera incessante ad una donna incredibilmente affascinante.

Fin dagli esordi non c’è stata pausa per la Nargi. Fra copertine, apparizioni sul piccolo schermo, sfilate e collaborazioni con marchi di grandissimo livello, dai social sono sempre arrivati scatti clamorosi. Lei si gode il successo e mette sempre al primo posto il legame con l’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale condivide una meravigliosa storia d’amore che ha dato vita ad una splendida famiglia.

Federica Nargi, il vestito manda in delirio i social

Lavoro, vacanze, scatti con la famiglia. Federica Nargi condivide molto su Instagram, e in qualche modo lo deve ad una community che ha raggiunto numeri clamorosi. La Nargi ha infatti frantumato il muro dei 4 milioni di followers, che per si intende di social non è di certo poco.

Proprio in una delle ultime immagini in arrivo dalla vacanza arriva l’ennesimo “regalo” per la community, che in un attimo esplode fra commenti e reazioni di ogni tipo. Il vestito indossato è infatti cortissimo, e il fascino di una donna dal fisico incredibile arriva dritto sugli smartphone dei followers.

Da Formentera la Nargi è brillante, incantevole e nella istantanea scattata al tramonto la sua eleganza è incontenibile. Il risultato? Provate a dare un’occhiata alla galleria, ma anche ai commenti in arrivo da ogni parte del mondo. Probabilmente è questo il dato che testimonia maggiormente quanto il suo successo sia letteralmente decollato e sempre in crescita, e nel cuore degli italiani c’è uno spazio riservato ad una donna che resta fra le più amate e le più seguite.