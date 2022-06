Soleil Sorge e Dayane Mello, il VIDEO che sta facendo impazzire i fan

Soleil Sorge e Dayane Mello insieme in un post su Instagram che è già un cult della rete, le due modelle in costume sono irresistibili

Soleil Sorge e Dayane Mello sono due tra le bellezze più apprezzate del web di questi anni, grazie al loro fascino inimitabile. Personaggi pubblici molto in vista in tv e sui social, entrambe possono contare su un seguito numeroso di fan affezionati. Che restano senza fiato, questa volta, a vederle insieme, in una veste inedita o quasi.

Soleil Sorge e Dayane Mello, un’amicizia speciale

Come forse molti sapranno, Soleil e Dayane sono state tra le protagoniste delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Soleil ha partecipato all’ultima edizione, quella di quest’anno, mentre Dayane era nella casa di Cinecittà lo scorso anno. Non è stato lì che si sono incrociate, dunque, ma, avendo entrambe a che fare sia con il mondo televisivo che con quello della moda, hanno intrecciato un rapporto molto solido, di grande amicizia e non solo. Tra le due c’è una autentica ‘sorellanza’, oltre che grande stima reciproca. Non a caso, Dayane, di recente, ha posato con alcuni costumi da mare della linea ideata da Soleil. La italo-americana e la brasiliana, se ne facciamo una questione di followers sui social, sono quasi ‘testa a testa’, con quasi un milione e 300 mila seguaci su Instagram a testa. Ne ha qualcuno, poche migliaia, in più Soleil, ma, come detto, tra le due non c’è rivalità, anzi. Tanto è vero che di recente stanno trascorrendo molto tempo insieme. Dopo essersi concesse una breve vacanza alle Isole Canarie, ora si trovano sul lago di Como. Dove hanno dato vita a una esibizione già destinata a passare alla storia di questa estate 2022.

Soleil Sorge e Dayane Mello scatenate in acqua, la danza seducente lascia senza fiato: curve infinite in costumi striminziti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Nel Nord Italia, il gran caldo di questi giorni ha lasciato campo ad alcune perturbazioni, che hanno causato diversi temporali. E’ stato così anche, per l’appunto, sul lago di Como e Soleil e Dayane non ci hanno pensato due volte a tuffarsi in acqua sotto la pioggia, per godersi finalmente un po’ di frescura. E mettendosi in mostra in un look in costume davvero da capogiro per entrambe. Il balletto che le due hanno improvvisato, in un breve video, è da favola, la visione dei rispettivi lati B lo è altrettanto, anzi ancora di più. Spettacolo a scena aperta, una combo del genere non si vede tanto spesso.