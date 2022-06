Conte gela la Juve, sembrava fatta con i bianconeri ma va al Tottenham

L’obiettivo di mercato dei bianconeri è in procinto di firmare per il Tottenham: affare ai dettagli, con Conte che beffa la Juventus.

I club inglesi sono nettamente una spanna se non due sopra rispetto a club italiani, tedeschi e francesi (fatta eccezione per il PSG). Neanche la Juventus riesce a competere contro squadre come Tottenham e Arsenal, tant’è che i Bianconeri sono stati beffati dagli spurs per un obiettivo di mercato.

Tanta la differenza economica ma, nonostante ciò, l’arrivo di Di Maria ed i ritorni di Pogba e Lukaku dimostrano che il calcio italiano riesce ancora ad attirare i grandi calciatori. Juventus che si sta muovendo sul mercato: come già riportato dalla nostra redazione, Kostic è un obiettivo più che mai alla portata. Dopo il serbo, i bianconeri solo alla ricerca di un difensore e di un terzino sinistro dato che Alex Sandro è in partenza. Nomi come quelli di Udogie, Reguillon, Wjindal e Grimaldo girano da parecchio tempo in ottica Juventus. Il colpo a sorpresa però arrivare dal Genoa: Andrea Cambiaso infatti vestirà la maglia bianconera la prossima stagione. Affare da 5,5 milioni di euro con Dragusin che verrà girato ai rossoblu. Un affare fiutato già a Marzo quando i bianconeri ottennero le prime informazioni sul calciatore.

Juventus beffata, il calciatore firmerà per il Tottenham

Reparto difensivo della Juventus che vede in Matthijs De Ligt il nome al centro di molti rumors di mercato: stando quanto riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, il Chelsea è molto interessata al centrale olandese. Al momento, le possibilità che De Ligt possa lasciare la Juventus sono alte dato che l’olandese non ha ancora deciso nulla sul rinnovo di contratto. Un potenziale compagno di reparto poteva essere Clement Lenglet, difensore centrale francese in uscita dal Barcellona.

Inseguimento degli spurs partito già a Maggio quando Tottenham e Barcellona hanno avviato i contatti per intavolare la trattativa. Ora però, le parti hanno trovato l’accordo e si tratta sui dettagli dell’operazione: 5 milioni di euro per il prestito oneroso con copertura da parte del Tottenham dello stipendio di circa il 75%. Beffata cosi la concorrenza della Juventus e Roma, dato che i giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale dal piede mancino. Questione di tempo prima che le parti chiudano definitivamente l’accordo, con Conte voglioso di continuare a costruire qualcosa di importante al Tottenham.