Carolina Stramare, gonna e top troppo corti: lo zoom è obbligatorio

Carolina Stramare, la sua gonna e lo zoom sono decisamente troppo corti per i gusti di…nessuno. Anzi, ci va più che bene sinceramente questo suo nuovo look così estivo. Le temperature si fanno sempre più bollenti, l’ex Miss Italia lo sa bene

Tanto è vero che, inevitabilmente, ha deciso di aumentare il clima con uno scatto che sta mandando completamente in tilt il social network e fuori di testa i suoi follower che davvero non stavano aspettando altro se non un suo scatto per poter lasciare un più che meritatissimo “like” ed anche commento di approvazione che in questi casi non devono mai mancare. Lei se li merita eccome, il suo post è davvero un qualcosa di incredibile – FOTO

Carolina Stramare, altro grande successo di Miss Italia

Non stavamo aspettando altro, in particolar modo i suoi fan che stavano caricando per ore e con tanta ansia il suo canale affinché pubblicasse qualcosa di nuovo. Sì sa, l’attesa aumenta sempre il desiderio ed anche in questa occasione si è rivelato tale. Davvero uno spettacolo della natura il suo nuovo post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Anzi, in più e più occasioni visto che il contenuto merita decisamente. Tanto è vero che sta raccogliendo una pioggia importante ed infinita di “like” ed anche di commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Ancora non ci capacitiamo del fatto che la sua immagine è veramente un qualcosa di spettacolare e che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Reggetevi forte perché davvero ci sarà da divertirsi, poi quando la nostra Carolina è l’assoluta protagonista allora lo sarà ancora di più. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Carolina Stramare, gonne e top troppo corti: spettacolo assicurato – FOTO

“Non abbiam bisogno di parole“, così recitava una delle canzoni più famose del cantautore Ron. Ed è esattamente così e fa il caso proprio della nativa di Genova. che riesce sempre a sorprenderci. Gonna troppo corte che le arriva addirittura fin sopra le ginocchia. Un top che mette in evidenza il suo straordinario lato ‘A’ che merita di essere visto con la massima attenzione. In questi casi lo zoom è assolutamente obbligatorio.