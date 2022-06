Wanda Nara, ritorno in Italia infuocato: vestito pronto ad esplodere

Wanda Nara, il suo ritorno in Italia si sta preannunciando più infuocato che mai. Una vera e propria sorpresa per i suoi follower che non si aspettavano assolutamente il loro rientro nell’abitazione in Lombardia

Anche in questa occasione, ovviamente, non poteva mancare assolutamente il selfie per mandare completamente fuori di testa i suoi fan che veramente non sanno cosa pensare in questo momento e soprattutto non sanno cosa dire. Il contenuto dell’immagine parla decisamente da sola. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non temete perché a breve accontenteremo anche le vostre richieste di “fuoco”. Guardare per credere.

Wanda Nara, ritorno in Italia inaspettato

Per chi la segue sa benissimo che la famiglia Icardi ha deciso di trascorrere una vacanza fuori dall’Europa. Prima in Ruanda (Africa) dove tra relax e avventure nel paese orientale si sono rilassati alla grande e poi alle Maldive dove si sono concessi tantissimi bagni e tanto tanto sole. Da qualche giorno, però, hanno deciso di ritornare dalle “nostre” parti. Prima di prendere il volo per Parigi hanno voluto fare tappa nella loro casa di Como. Quando hanno la possibilità fanno sempre un salto nella loro vecchia abitazione. Questa volta sempre in totale relax, ma c’è chi giura possono stabilirsi lì o magari in un’altra città italiana. Non è un mistero che il nome del marito della showgirl argentina sia al centro di numerose trattative di mercato. Per il momento non ci stanno pensando più di tanto e si godono questi ultimi giorni di puro rilassamento. Poi si volerà per Parigi dove inizierà il ritiro del suo team, anche se molti confermano che la sua avventura con i francesi sia oramai giunta al termine. Adesso, però, ritorniamo a parlare di Wanda perché ci ha regalato una nuova emozione che siamo pronti a mostrarvi.

Wanda Nara, il lago di Como diventa “bollente” – FOTO

Wanda Nara ha la capacità di trasformare il lago di Como decisamente bollente. Non solo per le alte temperature che ci sono nel nostro paese, ma per via del suo scatto che definire incantevole è assolutamente troppo poco. Il suo vestito è decisamente troppo per le sue straordinarie forme. Un lato ‘A’ così importante non lo vedevamo da un bel po’ di tempo. Il selfie non può non catturare la nostra attenzione: quell’occhio sinistro che fissa l’obiettivo della fotocamera ci manda definitivamente ko.