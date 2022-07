E’ già Inter vs Napoli: assalto al gioiello della B, asta improvvisa

Nonostante manchi meno di due mesi all’inizio della nuova stagione del campionato di Serie A, è già partito l’incontro tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Questa volta, però, in ottica calciomercato visto che entrambe hanno adocchiato lo stesso obiettivo

E che obiettivo visto che si parla di uno dei gioielli della cadetteria e che non ha alcuna intenzione di rimanere lì ed è pronto a fare il grandissimo salto di qualità che sta aspettando da tantissimo tempo. I nerazzurri ed i partenopei sono pronti a darsi battaglia per il calciatore che piace, e non poco, ai due club. Pronta una vera e propria asta per lui. Il calciomercato sta iniziando a farsi sempre più bollente, altro che le alte temperature.

Inter e Napoli, assalto al gioiello della cadetteria

Simone Inzaghi e Luciano Spalletti sono due allenatori che si rispettano, ma quando si tratta di un incontro che si disputa sia sul terreno di gioco che attorno ad un tavolo per le trattative di calciomercato, davvero non si guarda in faccia nessuno. E’ vero che le due squadre si affronteranno nella sedicesima giornata del campionato di Serie A della stagione 2022-23, ma è anche vero che sono pronte ad affrontarsi per aggiudicarsi un calciatore. E che giocatore visto che stiamo parlando di uno che sembra quasi “sprecato” (con tutto il rispetto) per la categoria in cui si trova. Tanto è vero che lo stesso non ha alcuna intenzione di rimanere dove si trova ed è pronto a spiccare il volo. Inter e Napoli si daranno battaglia anche fuori, non potrebbe essere altrimenti: lo hanno fatto lo scorso anno (anche se si è trattato di un vero e proprio inseguimento nei confronti del Milan) e lo rifaranno adesso, ma in altre vesti.

Inter e Napoli si contendono Nandez: parte l’asta

Nahitan Nandez non ha alcuna intenzione di rimanere in Serie B. Anzi, per essere più precisi, non vuole più rimanere a Cagliari. In realtà lo si era già capito lo scorso anno quando ha fatto di tutto per andarsene negli ultimi giorni della sessione estiva, ma senza ottenere alcun tipo di successo. Adesso, però, la questione diventa sempre più “semplice” visto che il presidente Giulini è intenzionato a fare cassa e vuole costruire una squadra giovane per ritornare subito nella massima serie. Inter e Napoli rimangono alla finestra. Si parte almeno da 10 milioni di euro.