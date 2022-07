Jovana Djordjevic, visione paradisiaca: lato ‘B’ da urlo

Un altro grandissimo successo che vede come protagonista la bellissima modella serba che continua a deliziarci con delle immagini che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Proprio come l’ultima postata pochissime ore fa

Anche in questa occasione davvero non sappiamo più cosa dire in merito. Siamo rimasti decisamente senza parole. Sì, proprio come l’ultima volta. Pensavamo che fosse l’ultima volta che avevamo questo tipo di reazione, ed invece ci siamo dovuto nuovamente ricredere. L’immagine che adesso vedrete è a dir poco un capolavoro. Anzi, supera abbondantemente tutte le vostre aspettative: guardare per credere se non diciamo il vero.

Jovana Djordjevic ci manda tutti ko

Probabilmente non è a conoscenza del fatto che in Italia il caldo sta raggiungendo delle altissime temperature. Però non ci si può mettere anche lei che davvero ci manda completamente fuori di testa con tutti i suoi scatti che non possono assolutamente passare inosservati e che meritano di essere visti con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Possiamo confermare che, in questa occasione, ha decisamente esagerato. E’ una continua sorpresa, davvero non abbiamo più altre parole per poter descrivere il tutto. Siamo rimasti decisamente a bocca aperta e continueremo a farlo quando vedremo una nuova opera d’arte firmata dalla bellissima nativa di Belgrado. Fino a poche settimane fa ci ha deliziato tutti con la sua presenza nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In quella occasione fece vedere ai naufraghi tutta la sua stoffa. Solamente un problema fisico le ha impedito di continuare ad andare avanti in questa grandissima avventura che si porterà per sempre nel cuore. Adesso, però, siamo arrivati alla parte che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia: ovvero visionare molto attentamente il suo capolavoro. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Jovana Djordjevic, visione bollente: tutti pazzi per lei – FOTO

Una visione paradisiaca. Null’altro da aggiungere. Il suo vestito è decisamente trasparente che mette in bella mostra tutto il suo magnifico repertorio. Davvero non sappiamo da dove iniziare visto che quello che vediamo è sinceramente troppo per noi. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia, ci mancherebbe altro. Un lato ‘B’ che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Coda di cavallo in bella vista, quel filo di trucco che in queste occasioni non deve mancare mai, sguardo rivolto verso il basso e si iniziano le danze: la pioggia di “like” è assicurata.