Jolanda De Rienzo: “Buon calciomercato”, ma la scollatura è da capogiro

La nota giornalista augura così l’inizio la sessione di calciomercato estiva: followers in delirio per il post pubblicato su Instagram.

Anche questa volta, la giornalista Jolanda De Rienzo ha regalato una immensa gioia a tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo suo aggiornamento sia per quanto riguarda i post (compresi anche video) che soprattutto le “stories”. Fan sempre aggiornati su di lui e sulle notizie sportive che fornisce.

L’amore per lo sport l’ha spinta ad intraprendere la carriera da giornalista e presentatrice che, dalle tv private agli studi di Sportitalia fino alle trasmissioni sulla piattoforma Twitch, le hanno permesso di diventare una delle giornaliste più seguite. Pioggia di like e di commenti ad ogni suo scatto social. Grazie alla sua bravura e alla sua immensa bellezza, Jolanda De Rienzo è diventata una delle giornaliste sportive più seguite sui social network. Il volto femminile del giornalismo italiano vanta 350 mila followers su Instagram e, ad affascinare i fan, sono le foto che la giornalista pubblica sul suo profilo. Jolefiore, questo il nick su Instagram, con il quale ogni giorno delizia i suoi fan con foto e video aggiornamento, oltre a condividere parte della sua vita privata tra famiglia, vacanze e amici.

Jolanda e il post di augurio di un buon calciomercato

Molti tifosi si augurano che il Napoli sia protagonista in questa sessione estiva di mercato. Anche la nota giornalista auspica il meglio per i partenopei. Jolanda, tifosissima del Napoli appunto, oltre a colpire per la sua bellezza ed il suo sguardo fulmineo, è molto brava e preparata sulle notizie di mercato, in particolare sul suo Napoli, e non solo. Il suo post impazza sul web: pioggia di like e commenti per lei!

“IL PALLONE E’ NOSTRO” cita Jolanda sul suo post Instagram, riferendosi anche alla fake news spopolata nei giorni scorsi in cui Cristiano Ronaldo sarebbe stato presentato davanti al pubblico dello stadio Olimpico di Roma il 29 Giugno. Notizia più che mai senza alcun fondamento dato che il fuoriclasse portoghese, come ribadito anche dalla nostra redazione, resterà a Manchester. I Red Devils hanno dato garanzie tecniche al portoghese e, con l’arrivo del nuovo manager, Cristiano non vede l’ora di riprendere a pieno l’attività agonistica. I commenti dilagano e la dimostrazione d’affetto per la giornalista sportiva è sempre più tangibile.