Megan Fox da sogno: divora la ciambella in modalità seducente – VIDEO

Travolgente, seguitissima, seducente: Megan Fox non smette mai di stupire e sulla sua pagina social arriva un video da capogiro.

La seduzione l’ha resa unica, amatissima, semplicemente sensazionale. Megan Fox fin dagli esordi ha trovato il modo per far parlare di sé, trasformando in oro ogni suo progetto.

Dagli esordi nel 2000 con una serie di fortunatissime serie tv la sua carriera è stata in continua ascesa. La notorietà è arrivata poi con Trasformers, e le chiamate per prendere parte ad ogni genere di pellicola si sono rapidamente moltiplicate, così come la sua incredibile fama.

Non solo cinema però. Anche il mondo della moda l’ha messa nel mirino, e Megan Fox ha prestato le sue splendide forme e un viso magnetico per le collaborazioni con marchi fra i più famosi al mondo. Il suo, in buona sostanza, è un successo planetario, che chiaramente ha avuto un riscontro importantissimo anche nel mondo dei social. Proprio da Instagram arrivano infatti fotografie che testimoniano in pieno il successo della splendida attrice e modella.

Megan Fox: video pazzesco sui social

C’è una cifra sola, ed è pazzesca. Rende l’idea di quanto Megan Fox grazie ad Hollywood, al suo fascino e al mondo della moda abbia raggiunto ogni angolo del mondo. I suoi followers superano i 20 milioni, e la rendono di fatto una selle donne più seguite in assoluto sul popolare social network.

Ogni suo post si trasforma quindi in una valanga di reazioni in arrivo da diverse nazioni, e lei sa bene come alimentare il dibattito. Lo ha fatto raccontando tramite le foto non solo i suoi lavori, ma anche gli amori, i momenti di relax, e ogni tipo di aspetto della sua frenetica vita da star.

In occasione dell’ultima galleria è però arrivato un video che ha davvero lasciato i fans a bocca aperta. Megan Fox posa infatti con una ciambella, si muove sensuale, e con uno sguardo da sogno ammalia chi la guarda. L’ennesima ondata di reazioni arriva dopo pochi minuti, anche da personaggi molto famosi della scena cinematografica americana. Provate a dare un’occhiata ai suoi numeri, ma soprattutto ad un video che di certo non poteva passare inosservato.