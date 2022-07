Elisabetta Canalis, maglia così aderente che ‘costringe’ allo zoom

Elisabetta Canalis continua a sorprendere. Fan colpiti dal suo ultimo post pubblicato su Instagram: infiniti like e commenti per l’ex velina

Stupore, la parola adatta per descrivere Elisabetta Canalis sui social. L’ex velina, infatti, continua a stupire ed incantare i suoi followers tra foto e video. Del resto ha segnato un’epoca dello spettacolo in TV, entrando di prepotenza nel cuore di numerosi fan in Italia e nel mondo. La storia d’amore con il bomber Christian Vieri prima e George Clooney poi hanno dato vita a veri e propri romanzi raccontanti nei salotti più chiacchierati della TV italiana.

Elisabetta Canalis, seguita da oltre 3 milioni di fan su Instagram, ogni giorno fa impazzire i fan con post giornalieri e video che balzano all’occhio dei followers. Una carriera sempre in crescita quella di Elisabetta Canalis, che ora vive negli Stati Uniti dopo aver lavorato per anni in Italia tra Serie tv, film e show televisivi. Tutte avventure che hanno costruito una popolarità incredibile, portata avanti anche sui social fra grandi sponsorizzazioni, pubblicità e foto da restare a bocca aperta.

Elisabetta Canalis e il post Instagram da capogiro

Il suo fisico è come sempre impeccabile, lo sguardo e i capelli al vento rendono ancora più affascinante la showgirl sempre più famosa anche in America ma sempre legata alle sue origini. Lunghe sedute di allenamenti spesso postate sui social, insieme ad una serie di foto che hanno mandato in tilt in web. Elisabetta Canalis è una delle donne più amata fra tante incredibili bellezze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La foto impazza sul web dove, tra like e commenti, la Canalis è sempre al top della forma, una bellezza unica nel suo genere. Il post, pubblicato dopo uno shooting fotografico, è stato reso pubblicato ai fan dell’ex velina, arrivando a quasi 50 mila likes e centinaia di commenti. Tra i mille complimenti, spunta anche il commento di Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara, che esordisce commentando il post della Canalis “sei stupenda”. Del resto, come dargli torto: una bellezza infinita ed uno sguardo magnetico caratterizzano la splendida Elisabetta. Non solo lo spettacolo nella vita, poiché non meno di due settimana fa, la modella e attrice sarda ha debuttato in un match di kick boxing contro Rachele Muratori. Match che ha regalato gioie ed emozioni alla Canalis e a tutta la famiglia, vincendo lo scontro davanti al marito Brian Perri e la figlia.