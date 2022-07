Belotti ancora al palo, clamoroso rifiuto: una big dice no

Andrea Belotti in scadenza di contratto con il Torino con il futuro ancora in bilico, una big di Serie A ha deciso di non puntare su di lui

Mai come quest’anno il 30 giugno è una giornata piuttosto particolare, per il calciomercato. Numerosissimi infatti in giocatori in scadenza di contratto che non hanno rinnovato gli accordi preesistenti con le rispettive squadre, e mai come quest’anno ci sono tantissimi giocatori di ottimo livello. Che oltretutto però non hanno ancora già trovato una nuova destinazione. E’ il caso, tanto per fare un nome, di Paulo Dybala, ma anche di Andrea Belotti, uno dei centravanti italiani dal miglior rendimento negli ultimi anni.

Belotti, e ora? Il ‘Gallo’ è ancora senza squadra

La situazione è piuttosto nota. I tira e molla tra il Torino e il ‘Gallo’ non hanno prodotto alcun risultato. I granata, dopo aver tentato la strada del muro contro muro, hanno cercato di fare uno sforzo per cercare di accontentare il bomber. Ma le proposte pervenute dalla dirigenza granata non hanno soddisfatto l’attaccante della Nazionale. Che vorrebbe, dopo sette stagioni sotto la Mole, partire per una destinazione che possa garantirgli un contesto ambizioso. Parliamo, lo abbiamo detto, di un centravanti che è sempre stato capace di incidere e segnare un numero di gol di tutto rispetto, in campionato ma anche in Nazionale, dove ha svolto bene in questa fase storica il ruolo di riserva di Immobile. A parte l’ultima stagione, condizionata da vari infortuni, sempre in doppia cifra con il Toro in Serie A. Eppure, al momento in Serie A non sembra esserci nessuno intenzionato a puntare su di lui. Ci sono state soltanto delle richieste di informazioni, ma non si è andati oltre. Tanto che l’ipotesi più probabile, al momento, appare il Monaco, in Ligue 1.

Belotti, il Napoli per ora chiude la porta: la scelta di Giuntoli

Ci ha pensato, pare, anche il Napoli, che vorrebbe affiancare a Osimhen un attaccante di sicuro affidamento e con qualche gol in più nel taschino di quelli che può garantire Petagna. Il profilo di Belotti è stato valutato da parte del ds azzurro Giuntoli, che però ha deciso di non affondare il colpo. Non tanto per perplessità di carattere tecnico, quanto perché pur parlando di un parametro zero, al momento gli azzurri non possono permettersi un investimento comunque cospicuo tra ingaggio e commissioni da corrispondere agli agenti. Se nel frattempo, il Napoli riuscisse a piazzare qualche cessione, e Belotti fosse ancora senza squadra, si potrebbe anche riparlarne.