Giorgia Rossi, la maglia bianca è trasparente: lo zoom è inevitabile

Giorgia Rossi conferma la sua bellezza da capogiro, la semplicità si unisce alla sensualità: la maglietta trasparente fa sognare

Tra le innegabili protagoniste della stagione calcistica appena conclusa, non possiamo non annoverare Giorgia Rossi. La giornalista romana si è confermata una delle professioniste più amate del settore e anche a DAZN ha messo in campo eleganza, classe, professionalità e soprattutto un fascino che conquista sempre più gli ammiratori.

Giorgia Rossi, tutti pazzi per lei: su DAZN con Diletta è testa a testa

Dopo i tanti anni trascorsi a Mediaset, la scorsa estate, il passaggio all’emittente satellitare, per comporre una sorta di dream team al femminile insieme a Diletta Leotta e Federica Zille. Una squadra che funziona benissimo come abbiamo potuto appurare in questa annata, e se naturalmente Diletta continua a calamitare su di sé gli sguardi, Giorgia non è assolutamente da meno. I numeri dei social sono largamente, è vero, a favore della catanese. Giorgia però è in grande crescita da questo punto di vista e ad ogni modo le attenzioni degli ammiratori sono divise in maniera più equilibrata di quanto si possa pensare. La giornalista romana strappa sempre e comunque applausi nelle sue apparizioni in diretta e sul campo. Lo stesso avviene sul web, con un profilo Instagram dove anche lei si fa valere, eccome. E in questo primo scorcio di estate ha già regalato immagini da sogno ai suoi ammiratori, e sta proseguendo a farlo.

La scollatura della Rossi è uno spettacolo e la trasparenza invoglia allo zoom

Giorgia è davvero irresistibile non soltanto in costume, ma anche quando si presenta davanti all’obiettivo con un look decisamente più semplice. Un jeans e una maglietta le sono più che sufficienti per farci sognare ad occhi aperti, soprattutto perché il top esalta alla perfezione la sua scollatura e soprattutto esibisce una trasparenza che invoglia allo zoom. Arrivano, copiosi, i like, i complimenti e i messaggi di vera e propria adorazione per Giorgia, della quale in molti non nascondono di iniziare a sentire la mancanza in studio. Per il ritorno al lavoro e a seguire le gare di campionato, manca ancora circa un mese e mezzo. Intanto, per avvertire meno la nostalgia, basta collegarsi al suo profilo Instagram e perdersi nel suo fascino da urlo. Giorgia ha già dimostrato, con il suo tocco inconfondibile, di poter contribuire anche lei a rendere l’estate indimenticabile sul web.