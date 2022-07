Affare in chiusura: Sarri saluta il big assoluto, tifosi della Lazio gelati

Trattativa che nelle ultime ore è entrata nel vivo: i biancocelesti pronti a salutare il giocatore, la sua cessione è vicina.

Inizia a prendere il volo il calciomercato della Lazio: Sarri infatti ha dato le direttive per i prossimi movimenti di mercato. Reduce da una stagione a 2 facce, la Lazio dovrà per forza di cose intervenire sul mercato per rivoluzionare la propria rosa.

Tanti gli addii a parametro zero per la Lazio, da Strakosha a Luiz Felipe, passando per Pepe Reina e Lucas Leiva. L’unico cui il destino potrebbe riservare ancora delle sorprese è il portiere albanese che, da svincolato, è ancora alla ricerca di un club che sia in grado di dargli la giusta fiducia. Discorso diverso per gli altri: Luiz Felipe ha ormai da tempo l’accordo con il Betis, Pepe Reina ritornerà in Spagna al Villareal mentre è notizia di pochi giorni fa dell’annuncio da parte del Gremio dell’acquisto a parametro zero di Lucas Leiva. Ultime di mercato che vedono la Lazio come protagonista, sia in entrata che in uscita. Il DS Tare di ritorno dalle vacanze si è subito attivato per accontentare in tutti i modi Maurizio Sarri.

Cessione TOP e colpi in arrivo: ecco la nuova Lazio

Carnesecchi, nome su cui la Lazio lavora da tempo, è il vero obiettivo per la porta dei biancocelesti. L’Atalanta è pronta ad accettare le condizioni della Lazio: 15 milioni di euro più bonus. Con l’addio anche di Pepe Reina, i biancocelesti si sono cautelati avanzando una proposta a Gugliermo Vicario, portiere dell’Empoli reduce da un’ottima stagione con i toscani. Ecco però che arriva la mossa che non ti aspetti: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore il Siviglia ha accelerato per Luis Alberto. Gli andalusi sono pronti a chiudere su una base di 25/26 milioni di euro più bonus, con la Lazio che si è cautelata bloccando Ilic dell’Hellas Verona.

Difesa della Lazio che vede l’arrivo invece di Alessio Romagnoli, difensore e ormai ex capitano del Milan che arriverà in biancoceleste per sostituire il partente Acerbi. Lazio attiva sul mercato e, dopo aver finalizzato le cessione di Luis Alberto, chiuderà almeno 3 operazioni di mercato in entrata. Ilic, Casale e Carnesecchi sono i nomi più caldi e presto potrebbero arrivare le rispettive chiusure. Su richiesta di Sarri, Tare sta sondando varie piste per la fascia sinistra. La nuova Lazio prende forma sotto la guida del tecnico toscano, chiamato a ripetersi e migliorare le prestazioni della passata stagione, anche in Europa.