Elena Morali solo in perizoma sulla staccionata – VIDEO

Letteralmente strepitosa: Elena Morali incanta la community con una foto e un video in perizoma che lasciano tutti senza parole.

Travolgente, bellissima, ma anche con un lato dolce che ha sempre fatto breccia nel cuore dei fans. Elena Morali fin dagli esordi ha conquistato gli italiani, che riempiono la sua pagina Instagram di commenti e di apprezzamenti.

Ancora una volta la nativa di Ponte San Pietro continua a stupire tutti con uno scatto che manda in tilt la community. Lo spettacolo è assicurato, e lo sottolineano i fan con commenti a valanga per una donna letteralmente bellissima.

Sguardo ipnotico, fisico statuario, forme che hanno sempre travolto tutti nelle sue esperienze nei salotti tv. Ne ha fatta tanta di strada Elena Morali, che ha brillato in tanti format e nella recente stagione televisiva è stata assoluta protagonista nella “Pupa e il Secchione”. Il seguito si sposta chiaramente anche su Instagram, in cui spesso arrivano foto da capogiro. Come l’ultima, e se non ci credete mettetevi comodi e date un’occhiata.

Elena Morali pazzesca sui social: video e foto da urlo

Proviamo a fare un recap. Una foto e due video da Positano, circa 200 commenti in arrivo anche da fan che la seguito dall’estero, reazioni a valanga. Succede spesso ad Elena Morali, ma in questa occasione la gallery regalata ai fans è davvero da urlo. Il costume con perizoma verde esalta le incredibili forme della showgirl, i movimenti e le pose sensuali fanno il resto e scatenano le fantasie di chi fa davvero difficoltà a non commentare.

La Morali fa di nuovo centro grazie alle doti di madre natura, coltivate con allenamenti e tanta cura di un fisico pazzesco. Nelle stories arrivano infatti anche i video durante le sedute in palestra, alle quali assiste anche il fidanzato Luigi Mario Favoloso, che da tempo vive con la Morali una splendida storia d’amore.

Una coppia splendida quindi, che spesso mostra con simpatia frammenti delle giornate condivise insieme. Il risultato? Per la Morali è davvero unico. Con circa un milione e 600mila followers il seguito è incredibile e cresce di giorno in giorno, anche grazie a scatti e video come gli ultimi mostrati ai followers.