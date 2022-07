Giulia De Lellis si toglie la camicia e tutto diventa esplosivo: bikini di fuoco

Anche per Giulia De Lellis sono iniziate le vacanze. Da come hanno potuto notare i suoi follower, che non si perdono un solo aggiornamento, l’ex tronista di ‘Uomini & Donne’ si trova in Sicilia a godersi un po’ di sole e del meritato relax

Inutile ribadire che il suo ultimo contenuto sta raccogliendo una quantità di “like” importantissima e che merita di essere vista con la massima attenzione. Davvero non abbiamo più parole per poter descrivere tutta la sua straordinaria bellezza che ci conquista ogni giorni di più e che deve essere visionata più e più volte. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non temete perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto.

Giulia De Lellis, immagine decisamente troppo “hot”

Una immagine che non sta né in cielo e né in terra. Davvero non sappiamo cos’altro dire in merito al suo ultimo post che merita tantissimi complimenti. Una gioia per i nostri occhi, nulla da aggiungere in merito. Quando si parla di lei siamo completamente su un’altra dimensione. Tantissimi sono i “cuoricini” che sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che stanno arrivando da tutte le parti e sono più che meritati. Tanto è vero che anche una delle icone della nostra speciale rubrica, come Guendalina Tavassi, non ha potuto fare altro che lasciare un bel “like” di approvazione e si è inchinata dinanzi alla sua bellezza. Questa volta non vi sveliamo alcuno spoiler, visto che il titolo è tutto un programma. Davvero non abbiamo altre parole per poter descrivere il suo capolavoro. Possiamo solamente dirvi che ha incantato tutti quanti noi con la sua immagine che ci ha completamente spiazzato e fatto rimanere a bocca aperta. Non si tratta affatto della prima volta, ma in questa occasione si è veramente superata. Adesso, però, siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare. Buona visione.

Giulia De Lellis, la camicia si toglie vertiginosamente: che spettacolo – FOTO

La Sicilia regala sempre il suo fascino, ma la De Lellis (in questo caso) molto di più. Una bellissima giornata di sola in una delle regioni più affascinanti del nostro paese che accoglie la bellissima Giulia che si concede un periodo di relax. La sua camicetta bianca si apre vertiginosamente, tatuaggio sul braccio sinistro in bella evidenza ed un corpo semplicemente da sballo. Un bikini rosa fin troppo esplosivo e che mette in evidenza le sue straordinarie forme.