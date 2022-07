Chelsea, PSG e Juventus: clamoroso intreccio di mercato, triplo colpo

Nelle ultime ore sta prendendo quota un possibile intreccio di mercato che vedrebbe i 3 club coinvolti in diverse operazioni.

Sessione estiva di calciomercato ricca di colpi di scena, intrecci di mercato e sorprese dell’ultimo minuto. La Juventus al centro del mercato in Serie A: i bianconeri cercano di fare cassa con alcune cessioni tra cui quella di Matthjis De Ligt.

Tra l’olandese e la Juventus persiste il gelo sul possibile rinnovo di contratto e la Juventus dal canto suo chiede 110 milioni di euro per cedere il centrale ex Ajax. Le parole di Arrivabene non hanno fatto che alimentare le voci sulla possibile partenza di De Ligt. I bianconeri sono disposti a sacrificare il centrale su cui vige l’interesse del Chelsea. Altro nome in uscita in casa Juve è quello di Alex Sandro: nelle ultime ore è stato proposto anche alla Lazio, con i bianconeri che stanno cercando di scrollarsi da dosso questa grana. Per Rabiot invece, Tuchel è grande estimatore del francese e sarebbe felice di accoglierlo in squadra. Nelle ultime ore, anche il Milan si è detto interessato alla situazione del francese.

Che intreccio: calciomercato che impazzisce

La prima offerta è stata recapitata: il Chelsea ha offerto 70 milioni di euro più bonus. Offerta rispedita al mittente, con la Juventus che ha fatto capire la sua posizione. Anche il PSG ha mostrato interesse per De Ligt: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Chelsea e PSG seguono da ottobre la situazione del centrale olandese. Il Chelsea però non ha solo in De Ligt il nome per rinforzare il reparto difensivo. I blues infatti nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni al Paris Saint-Germain per Presnel Kimpembe. I parigi chiedono almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il difensore, prezzo più che ragionevole ma che comporta alcune riflessioni da parte del club londinese.

Il prezzo di De Ligt è alto, tant’è che il Chelsea, oltre all’interesse per Kimpembe, vuole serrare i tempi e chiudere la trattativa con il Siviglia per Jules Koundè. Trattativa non semplice ma che il Chelsea vuole portare al termine, regalando a Tuchel il duo francese Koundé-Kimpembe. Asse Torino-Parigi molto caldo dato che i bianconeri sono interessati a Paredes e Icardi e con Kean che potrebbe rientrare in uno scambio con l’argentino ex Inter. Intrecci di mercato che potrebbero dunque portare i club interessati a sedersi al tavolo delle trattative, con la Juventus protagonista.