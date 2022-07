Juventus, super colpo per il 2023: il portiere arriva a zero

La Juventus anticipa le mosse e si fionda sui calciatori che saranno svincolati nella prossima stagione: interessa molto un portiere fra i migliori al mondo.

La musica è cambiata in casa Juventus. I super colpi a cifre stratosferiche non sono più una priorità per un club che lavora su due fronti.

Arrivabene ha chiarito che chi non vuole restare in bianconero sarà ceduto, e lavora su calciatori esperti, in regime di svincolo, spendendo cifre più alte invece per quei giovani dal futuro garantito. In tal senso si registrano i colpi Di Maria e Pogba, mentre il grosso del budget sarà speso probabilmente per arrivare a Zaniolo.

Ecco quindi che anticipare i tempi diventa fondamentale, e in vista della prossima stagione saranno molti i big che in caso di mancato rinnovo saranno liberi sul mercato. Fra questi c’è anche un portiere che stuzzica la Juventus, decisa a capire cosa cambierà in un’altra annata fondamentale per dare seguito ad un progetto di rinascita.

Juve, scelto il portiere del futuro: può arrivare a zero

Szczęsny è una delle colonne della Juventus. Dopo un brutto inizio nella passata stagione ha dimostrato il suo valore, ma la Juve già pensa al sostituto. Non è chiaro se il prossimo campionato sia o meno l’ultimo del numero uno polacco in bianconero, ma in caso Cherubini vuole farsi trovare pronto, e avrebbe già avviato le chiacchierate interne al club. Per Allegri c’è infatti un estremo difensore di grande affidabilità che farebbe al caso della sua squadra.

Si tratta di De Gea, che andrà in svincolo e non ha ancora rinnovato il contratto. Il numero uno della nazionale potrebbe chiudere la sua esperienza al Manchester United dopo anni in cui i Red Devils hanno sofferto e non poco. A 32 anni sarebbe ben disposto ad accettare una nuova avventura, e non gli dispiacerebbe approdare in Serie A.

In caso di mancato rinnovo la Juve resta quindi molto vigile, e l’opportunità di portarlo a Torino, sfruttando magari il decreto crescita, sarebbe molto interessante. De Gea di certo rappresenterebbe un colpo di grande spessore per un club deciso a bruciare le tappe provando a chiudere in anticipo qualche trattativa, e Allegri non direbbe di certo no ad un dei migliori portieri in giro per l’Europa.