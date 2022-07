Ludovica Pagani, la trasparenza svela l’intimo minuscolo

Vacanze, lavoro, progetti, ma il risultato non cambia: Ludovica Pagani è incantevole e nelle foto postate sui social fa impazzire i fan.

L’estate è da poco iniziata, e per i vip è tempo di mare, sole, e spesso di look da sogno che arrivano direttamente ai fan grazie a scatti incredibili postati sui social.

Lo ha fatto anche Ludovica Pagani, speaker radiofonica, presentatrice televisiva ed ex fidanzata del calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. In questi giorni la splendida influencer si sta godendo un soggiorno da sogno in uno dei luoghi più ambiti e di certo belli per trascorrere qualche momento di divertimento e relax.

Da Mykonos arrivano scatti incredibili per una donna che sui social network ha trovato un successo clamoroso. I fan infatti la inseriscono sempre nella lista delle donne più apprezzate e i numeri le danno sempre ragione.

Ludovica Pagani incantevole vista mare

Sorriso incantevole, forme impeccabili, un fisico che non è mai passato inosservato e le ha regalato sempre complimenti e attestati di stima. Ludovica Pagani spesso stupisce con le sue foto, e da Mykonos ha regalato una istantanea che non è passata di certo inosservata. Capelli raccolti, occhiali da sole e un bikini incredibile mettono in risalto le sue forme.

Poi a coprirla solo un velo che svela un po’ troppo e manda in delirio la community. Fra cuori, frasi che sottolineano il suo fascino e reazioni di ogni tipo, arriva una valanga di commenti a sottolineare il suo scatto. Lei risponde, ringrazia, alimenta il dibattito e fa crescere i numeri della sua pagina Instagram.

La Pagani ha infatti da tempo sfondato il muro dei 3 milioni di followers, che per chi si intende di social rappresenta un traguardo non da poco. Merito della sua spontaneità, ma soprattutto di una bellezza travolgente che da sempre è al centro dei complimenti e dell’ammirazione da parte degli italiani.

E intanto fra sorrisi e relax arrivano anche le foto durante i suoi lavori e nelle serate importanti. Come l’ultima con un abito di Versace letteralmente incredibile. Lo strepitoso vestito chiaro non è da tutti, ma la Pagani lo indossa con eleganza e sensualità che come sempre scatenano l’affetto dei followers.