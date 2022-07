Erjona Sulejmani, aperitivo bollente in terrazza: la scollatura è esagerata

La splendida Erjona Suljemani, ex compagna di Blerim Dzemaili, in posa su Instagram: il post è da capogiro per la modella albanese.

Scatti social mai banali per la splendida modella Erjona Suljemani. I sui scatti diventano sempre più virali e, tra like e commenti, le sue foto spopolano sul web accendendo i cuori dei migliaia di followers che ogni giorno la ammirano.

Dopo l’infanzia vissuta durante il periodo della guerra del Kosovo arriva il successo grazie alla vittoria di Miss Albania e le soddisfazioni in Italia, dove incontra presto il giocatore Blerim Dzemaili, ex calciatore del Napoli. Tra tutte le tifose accorse a supportare i propri mariti in campo infatti Erjona è risultata la più attraente dopo diversi sondaggi. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, salendo ancora una volta alla ribalta del pubblico italiano ma senza riscontrare particolare successo all’interno del programma. Da allora è molto attiva sui social dove conta oltre 300mila follower mettendo in mostra la sua bellezza.

Erjona Sulejmani e lo scatto che manda in delirio i fan

Continua il suo periodo di relax che sembra quasi non finire mai. Per chi è molto attento e non si perde un solo aggiornamento. E’ sempre una emozione quando la classe ’89 decide di aggiornare il suo account ufficiale Instagram. Proprio come lo ha fatto nelle ultime ore, ecco il post che manda in delirio i followers della modella. I post pubblicati sul suo profilo Instagram da Erjona Sulejmani sono davvero pazzeschi. Molti degli scatti che la vedono protagonista la vedono indossare o lingerie o il costume da bagno. È quasi inutile evidenziare come i post siano sempre ricchi di “like” e di commenti. Complimenti e apprezzamenti su tutta la linea, una cosa che si ripete con una certa continuità e che non sembra dispiacere alla modella.

Da vedere e rivedere, con lo sfondo della città di Zurigo a fare da cornice alla foto postata poche ore fa. I fan sono letteralmente impazziti per gli ultimi scatti. Hanno apprezzato lo stato di forma impeccabile e le pose di Erjona, che si divide fra sabbia bianca, mare e viste formidabili. E a giudicare dai commenti, tanti in italiano, il legame fra i tifosi e la ex moglie di Dzemaili è rimasto forte e non è mai tramontato. Lei lo alimenta, con alcune foto che stuzzicano i follower di una donna incredibilmente affascinante.