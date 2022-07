Beyoncé esagera: nuda con solo un filo che la copre

Beyoncé regala uno scatto da sogno ai suoi numerosissimi fan che la seguono su Instagram. La cantautrice americana ha presentato il suo nuovo album sulla piattaforma social. Il post ha fatto girare la testa a tutti. Numerose le reazioni da parte dei tantissimi followers.

Non ha bisogno di presentazioni Beyoncé Giselle Konwles, aka Beyoncé. La cantautrice statunitense è una tra le maggiori interpreti musicali degli ultimi anni. Nel corso di questo tempo, la star ha raccolto un successo impossibile da quantificare. Molti dei suoi pezzi hanno fatto il giro del mondo, dando l’opportunità a chiunque di poter godere della sua meravigliosa voce.

Non è, quindi, solo un caso, se la cantante ha collezionato ben oltre 28 Grammy Awards. Tale riconoscimento è l’equivalente dell’Oscar cinematografico. Un premio molto ambito dai cantanti di tutto il mondo. Beyoncé, si è sempre dimostrata un’artista a 360°. Questo le ha consentito di misurarsi anche con il mondo del cinema. Sono oltre 10 le pellicole che l’hanno vista protagonista. In alcuni casi l’è bastato solo prestare la voce, come accaduto nel 2019 con il Re Leone, pellicola di Jon Fraveu.

Beyoncé, la copertina del nuovo album è bollente!

La cantante è molto seguita anche sui social. La cantante, infatti, ha un numero di followers da far tremare i polsi. Di fatto, infatti, il numero di fan della modella ammonta ad oltre 266 milioni. Qualcosa di incredibile che raramente potrebbe essere raggiunto da una persona “normale”. Ad ogni modo è un seguito che corrisponde perfettamente con la caratura del personaggio. La star americana, infatti, è conosciuta in tutto il mondo e, quindi, che abbia un seguito tale. Nonostante i suoi “mila-mila” impegni, Beyoncé, riesce, comunque, a curare il suo profilo. Per cura si intende che pubblica con una certa frequenza. Questa cosa contribuisce tanto sul “successo” di un account. Chiaramente, Beyoncé non ha bisogno di queste cose per avere un numero di followers elevatissimo.

Fan, che, comunque, non restano solo a guardare, ma che interagiscono, in un certo modo con la cantante americana. Infatti, sono coloro che lasciano like e commentano i post. Non è quindi solo un caso che i post vantano numeri di oltre 4 cifre per quanto concerne i like e, soprattutto, i commenti, anch’essi numerosi, sono in tutte le lingue del mondo. Una cosa naturale, visto il carattere internazionale del personaggio. Nell’ultimo post, Beyoncé ha pubblicato la copertina del suo ultimo album. La copertina è molto particolare. La cantante si trova in groppa ad un cavallo invisibile ed indossa un completo intimo che è, praticamente, un filo.