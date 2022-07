Georgina Rodriguez, VIDEO rovente: curve pericolose per lady Ronaldo

Vacanza, spiaggie, yacht e tanto altro: ecco una delle coppie più amate sui social, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Se da una parte i rumors di mercato inerenti al futuro di Cristiano Ronaldo influenzino le vacanze della famiglia del fuoriclasse portoghese, la bellissima Georgina Rodriguez non si fa di certo pregare con i suoi scatti social dove condivide tutto: amore, affetti famigliari, vita lavorativa ma non sono. L’amore infinito per il suo Cristiano Ronaldo accomapagna ormai da anni la vita della ragazza argentina che, tra un post e un video sui social, fa letteralmente impazzire i fan condividendo feste e viaggi in compagnia di famiglia e amici.

Georgina Rodriguez ha imparato col tempo a farsi conoscere anche nel mondo dello spettacolo anche grazie alla docuserie andata in oda Netflix dedicata alla fidanzata del calciatore più famoso al mondo. La vita stellare e i segreti più nascosti sono l’elemento principale di SoyGeorgina, la docuserie dedicata alla fidanzata del calciatore più famoso al mondo. Una serie che racconta tutti i lati della sua vita, da quello mostrato al grande pubblico, a quello più nascosto, intimo e privato. La ormai nota influencer ha visto crescere in maniera esponenziale la propria fama sui social, tanto da raggiungere circa 40 milioni di followers su Instagram. Ci sarà spazio per le sue passioni, dalla cucina ai cavalli e le auto sportive. Lo dimostrano d’altronde anche alcuni scatti apparsi sul suo account Instagram.

Georgina Rodriguez imponente: il VIDEO che fa impazzire i fan

Video che ha fatto il giro sui social: la bellissima Georgina Rodriguez non è mai banale e non la lascia nulla al caso. La splendida ragazza del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo è uscita allo scoperto con questo video sul suo account Instagram che ha mandato in visibilio i suoi fan:

Il video spopola sui social: tra like, commenti e condivisioni, la bellssima Georgina fa sempre parlare di sé. Meglio stare attenti però alla situazione del suo Cristiano, dato che nelle ultime ore, molti rumors di mercato lo darebbero vicino alla Roma. Rumors che quantomeno si spengono sul nascere, dato che la posizione del Manchester United e dello stesso Ronaldo è la stessa: entrambe le parti vogliono proseguire insieme il cammino, con il nuovo manager Erik Ten Hag che lo attende agli allenamenti e riprendere a pieno l’attività agonistica.