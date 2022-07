Allegri gelato: secco no alla sua richiesta, bianconeri di stucco

Allegri ha chiesto un elemento alla dirigenza che ha tentato l’assalto: arriva il secco no però per una trattativa che sembrava ben avviata.

C’è chi dice no. Vasco Rossi ci consentirà di prendere in prestito una sua frase di una famosa canzone per un rifiuto che la Juve ha incassato in maniera chiara.

Allegri ha infatti recapitato alla dirigenza una lista di calciatori, con nomi e ruoli da coprire per rilanciare le ambizioni della Juventus. Arrivabene ha chiarito che nel progetto che sta nascendo il ruolo dell’allenatore è fondamentale e tutte le mosse di mercato sono discusse insieme nelle riunioni.

Si muove quindi il mercato bianconero, e in settimana arriveranno le prime ufficialità e conferme importanti. Fra i tanti calciatori che approderanno a Torino però, ci sarà anche una pista che è sfumata. La Juve ha infatti incassato un secco no per un elemento ritenuto fondamentale per alzare il livello.

Juve, arriva un deciso no: il calciatore non arriverà in bianconero

Sarà la settimana di Pogba e Di Maria, probabilmente anche di Cambiaso, e di certo saranno anche giorni caldissimi sul fronte Zaniolo. Non sono solo questi però gli obiettivi bianconeri, perché Allegri ha tracciato l’identikit di un elemento che manca alla sua squadra.

Vlahovic da solo non potrà giocare tutte le partite, e serve un elemento in grado di farlo rifiatare, di essere determinante con le squadre che si chiudono e di aprire varchi sfruttando gli assist degli esterni. Il tecnico per farla breve vorrebbe un vero e proprio ariete per far riposare il suo centravanti, e avrebbe segnalato il nome di Arnautovic.

La dirigenza ha provato ad allacciare i rapporti con i felsinei per capire come intervenire, ma la risposta sarebbe stata chiara. Arnautovic non si muove, e sarà il terminale offensivo del Bologna per la prossima stagione. C’è però una pista che potrebbe ravvivare la trattativa.

Il Bologna sarebbe infatti interessato ad avere in prestito Cambiaso, soprattutto dopo la cessione di Hickey. Sarà Allegri a decidere se l’ex Genoa resterà in gruppo o potrà partire in prestito per una stagione. In tal caso il Bologna si farebbe avanti, e di certo i bianconeri proveranno ad inserire Arnautovic nella trattativa.