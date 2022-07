Valeria Bigella, il lato B è perfezione assoluta: perizoma rovente – FOTO

Valeria Bigella sfodera una serie di scatti sulla spiaggia davvero favolosi, la showgirl e influencer in forma perfetta con curve bollenti

Tra le corteggiatrici che hanno preso parte a Uomini e Donne, ancora oggi Valeria Bigella continua ad avere un grande seguito di pubblico e di ammiratori. La quasi 36enne romana (compirà gli anni il 25 luglio) mette in mostra bellezza e aura seducente davvero notevoli e può vantare numerosi fan sui social.

Valeria Bigella, sensualità che manda ko: un capolavoro di fascino e bellezza

Valeria è diventata nota nel mondo dello spettacolo per il suo debutto a Uomini e Donne, come detto, qualche anno fa. All’epoca, si presentò nello studio di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Gianfranco Apicerni. Un nome che forse dirà qualcosa agli appassionati di calcio: era stato infatti, da giovane, uno dei partecipanti al reality show ‘Campioni‘, nei primi anni Duemila. La storia tra i due è però naufragata, nonostante Gianfranco l’avesse scelta. In seguito, abbiamo rivisto Valeria a Temptation Island, dove si era presentata con il suo fidanzato storico, Alessio Bruno. La coppia però non superò la prova del reality. Tra le sue varie relazioni del passato, Valeria annovera anche un breve flirt con Alessio Lopasso, oggi fidanzato con Federica Pacela. Mentre oggi, la Bigella è fidanzata con un affermato campione sportivo. Si tratta di Riccardo Moraschini, giocatore di pallacanestro con trascorsi in Nazionale, che da quest’anno giocherà nella Reyer Venezia dopo tre anni passati all’Olimpia Milano. Molti i momenti che la coppia condivide sul web, su Instagram gli oltre 600 mila followers di Valeria in ogni caso tributano applausi soprattutto a lei. Che non si fa pregare a sfoderare immagini in grado di esaltare tutto il suo fascino prorompente.

Valeria Bigella, posa in costume illegale: l’atmosfera si fa bollente, stratosferica

La vediamo qui in alcune foto al mare, sulla riviera ligure, a Camogli. Il look in costume di Valeria è davvero da capogiro, le sue pose più che provocanti. E in risalto c’è un fisico davvero perfetto. L’attenzione viene catalizzata in particolare da uno degli scatti che mostra in primo piano un lato B sublime. Il perizoma quasi sparisce tra le sue curve, una visione celestiale che naturalmente non può che infiammare i fan e scatenarne like e commenti a tutto spiano. Un autentico trionfo seducente che alza la temperatura a livelli estremi, resistere è impossibile.