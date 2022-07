Lucia Javorcekova, intimo di pizzo e niente più: visione rovente

Lucia Javorcekova è ancora una volta travolgente dalla sua pagina Instagram: la galleria è rovente, i fan restano a bocca aperta.

Prendiamo un impegno con voi, e lo facciamo dopo aver visto l’ultima galleria di Lucia Javorcekova. Siamo certi infatti che gli scatti postati vi lasceranno a bocca aperta, e non è stato semplice per la nostra redazione sceglierne uno in particolare.

Del resto, quando si parla di una donna bellissima, con un fisico pazzesco e la capacità di mostrarsi spesso in pose da sogno, non è facile decidere quale istantanea postata su Instagram sia la più bella. Lucia Javorcekova dopo i primi scatti che iniziarono a circolare sul web e sui social fu immediatamente ribattezzata “Mozzarellona”.

Merito delle forme prorompenti, di un fisico pazzesco e sempre curato e allenato. Nata a Bratislava, divenne infatti rapidamente famosa per un gioco nato sul web. Da quel soprannome, e da quelle prime foto giunte come bombe negli smartphone degli italiani, il successo per lei è stato repentino. Ciò che colpisce è la sua capacità di stupire, ma soprattutto scatti in bikini, in intimo, in cui il suo fisico emerge in maniera forte e fa impazzire i fan. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata all’ultima galleria.

Lucia Javorcekova travolgente in intimo

Lavoro, spiagge, momenti di relax in compagnia. Lucia Javorcekova mostra tutto sulla sua pagina Instagram e il risultato è in una esplosione di commenti. Sono più di 2 milioni i followers, e l’ultima galleria ha ottenuto quasi 500 commenti. Il motivo? E’ ben visibile nelle foto.

Intimo bianco, primi piani clamorosi, poi un foto in cui la Javorcekova mostra il lato b, si sfiora il volto con le mani mentre con lo sguardo inchioda allo schermo. Il suo fisico esplosivo fa il resto, e nelle stories arrivano altre immagini clamorose. Negli scatti postati la Javorcekova mostra qualcosa in più e le reazioni si moltiplicano per una galleria in cui la modella ha davvero esagerato.

Cuori, baci, like, frasi di ogni tipo in tante lingue. La modella colpisce ancora e gli italiani apprezzano una donna bellissima che sorprende sempre. Ci è riuscita nuovamente, con foto in arrivo direttamente da una vacanza che diventa caldissima. Del resto, dando uno sguardo agli scatti postati, diventa difficile non commentare i “regali” social di una donna che continua a stupire e ad incassare like e apprezzamenti.