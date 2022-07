Dani Alves in Serie A, la trattativa ‘romantica’ è avviata: colpo per l’Europa

Potrebbe tornare in Serie A Dani Alves. Il giocatore brasiliano, dopo essersi offerto allo Spezia nelle settimane scorse, potrebbe trovare un accordo con un’altra squadra italiana.

Nelle ultime ore infatti ci sarebbe un club della Serie A interessato al suo cartellino, andando ad aumentare quello che è il tasso tecnico della squadra per affrontare la stagione di massima serie.

Il calciatore ex Juventus potrebbe trovare una nuova soluzione già nei prossimi giorni, andando a rinforzare la squadra rivelazione finora sul mercato.

Il Monza e Galliani non si fermano: acquisto internazionale

I brianzoli si stanno preparando per la loro prima importante stagione nella massima serie. Un campionato che, fino ad ora, avevano visto solamente in televisione oppure sull’album delle figurine. Questa volta, però, il sogno è diventato realtà. Anzi, altro che sogno: il team che sta costruendo l’ex presidente del Consiglio è davvero molto importante. Nelle ultime ore è arrivata la conferma anche dell’arrivo del campione d’Europa, Matteo Pessina. Prima, però, gli arrivi di Andrea Ranocchia e Alessio Cragno che conoscono molto bene il torneo e sono pronti a dare una grande mano alla squadra. Tutti gli amanti del calcio, però, conoscono bene Galliani che, da un momento all’altro, è pronto sempre a regalare delle emozioni. Anzi, dei veri e propri colpi di scena in questo caso. L’ultimo nome che gira in Lombardia porta a quello di un calciatore di caratura internazionale. Un’atleta che conosce l’Italia e che può vantare la soddisfazione di aver vinto molti trofei nella sua carriera calcistica. Probabilmente qualcuno ha anche capito di chi stiamo parlando.

Monza, adesso il sogno è Dani Alves

Dani Alves è sicuramente uno degli svincolati di lusso di questo calciomercato estivo. Da qualche giorno il suo accordo con il Barcellona è terminato. Il terzino brasiliano, di appendere le scarpette al chiodo, non ne ha assolutamente intenzione ed è pronto a dire ancora la sua. Lo può fare al Monza visto che aumenterebbe il livello di un team che è stato costruito non per raggiungere la salvezza, ma per stare sicuramente nella parte sinistra della classifica. Di lui si è parlato molto in questi ultimi giorni visto che ha fatto molto discutere (ed anche sorridere) la vicenda che ci riguarda la sua candidatura allo Spezia su LinkedIn. Gentili, però, hanno rifiutato la sua proposta punto Galliani e Berlusconi, invece, sono pronti ad accoglierlo nella loro famiglia.