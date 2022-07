Claudia Ruggeri, spacco esagerato a bordo piscina: che visione

Claudia Ruggeri da una fantastica località di mare incanta i followers: look fantastico ed eleganza travolgono la community.

Se c’è una donna che incarna in pieno le qualità che gli uomini italiani apprezzano quella è di sicuro Claudia Ruggeri.

Bella, affascinante, mora e con un fisico che non passa inosservato. Poi l’intelligenza, i sorrisi, la capacità di intrattenere il pubblico con tanta autoironia che emerge nelle partecipazioni in tv.

Fin dagli esordi gli italiani l’hanno subito apprezzata. Poi un vero e proprio boom sul piccolo schermo, ma anche tante partecipazioni da ospite, e soprattutto un nuovo brillante percorso anche nel mondo della moda. I grandi brand infatti la cercano per associare il suo volto e anche i numeri di Instagram ai prodotti. Anche di recente la Ruggeri ha postato i video delle sfilate per un noto marchio, e i commenti sono arrivati a valanga su una pagina Instagram che è ormai un punto di riferimento per gli appassionati di social network. E soprattutto di donne incantevoli come lei.

Claudia Ruggeri, fascino esplosivo in spiaggia

“Sei la numero 1”, e ancora, “Sei pazzesca”, ma anche “Non vediamo l’ora di vederti nuovamente in tv”. Questo è il tenore dei commenti che arrivano all’ultimo scatto postato da Claudia Ruggeri. Fra cuoricini, like, e reazioni di ogni tipo, la splendida “Miss”, famosissima nella trasmissione “Avanti un altro” continua a far lievitare la sua notorietà e i fan apprezzano.

Lo ha fatto di recente anche con uno scatto che arriva da una splendida località della Calabria, posando a bordo piscina. Abito lungo nero con spacco vertiginoso, forme in bella vista, un sorriso brillante che nella notte esalta il fascino della showgirl. Altre immagini arrivano invece nelle stories.

Sorrisi, tanto solo, fascino che travolge tutti. Del resto Claudia Ruggeri è da tempo che fa incetta di complimenti e gli italiani continuano a seguirla. Sono circa un milione e mezzo i suoi followers su Instagram. Un numero che rende l’idea di quanto sia amata. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata ai commenti, ma prima godetevi gli scatti di una donna bellissima che rappresenta in pieno il fascino italiano.