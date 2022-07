Dayane Mello, spacco esagerato nel vestito: si vede ‘troppo”

Bellissima, travolgente, sempre pronta a stupire: Dayane Mello con una galleria infuocata travolge la community.

Fascino latino, carattere da vendere, una bellezza che ha conquistato gli italiani. Fin dalle prime avventure nella nostra nazione Dayane Mello ha conquistato tutti.

Fra programmi tv, reality, ospitate e tantissime richieste dal mondo della moda, la sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto. I motivi sono chiari, e non sono tutti da ricercare in un fascino esplosivo. Nell’avventura che la splendida Dayane Mello ha affrontato al Grande Fratello Vip, è emerso però molto altro di lei.

Forza, grande spirito, la capacità di reagire anche nei momenti più difficili. In sostanza la splendida modella si è trasformata in un personaggio capace di conquistare tutti in ogni avventura lavorativa. Sono frequenti anche gli scatti legati alle sponsorizzazioni continue che i grandi brand scelgono di affidarle. E spesso, in occasione di queste collaborazioni, arrivano scatti che sono presi d’assalto dai followers, sempre pronti a testimoniarle affetto e riempirla di complimenti.

Dayane Mello incantevole sui social: i fan la travolgono d’affetto

Promessa mantenuta. La foto di Dayane Mello racchiude in pieno tutte le qualità che l’hanno resa celebre e molto amata anche in Italia. Sguardo magnetico, un fisico prorompente, un fascino esplosivo con un volto da sogno. Ha impiegato poco la splendida brasiliana a far breccia nel cuore degli appassionati di moda e tv.

Il successo si è tradotto in una valanga di followers sulla sua pagina Instagram, dalla quale spesso arrivano scatti da sogno che infiammano il dibattito e scaldano il cuore dei fan. Anche di recente Dayane Mello ha postato infatti una galleria che in tanti avranno sfogliato con curiosità e stupore.

A colpire tutti sono due foto in particolare. Una in cui la splendida modella è sdraiata ed è sensualissima. L’altra con un abito e uno spacco da urlo. La posizione svela in pieno i punti forti del suo fisico, e il volto fa il resto. Il risultato? Una valanga di commenti d’apprezzamento, più di 3mila, fra i quali quelli dell’amica Soleil Sorge, che non perde occasione per ribadire l’affetto e l’ammirazione per Dayane Mello.