Il colpo dell’estate è Milinkovic-Savic, accelerazione decisiva nel weekend

Milinkovic-Savic potrebbe incassare una offerta irrinunciabile: poi toccherà alla Lazio ma la pista si infiamma.

Non sarebbe estate senza le consuete e immancabili voci sul futuro del Milinkovic Savic. La Lazio ha sempre fatto muro, ha stabilito un prezzo pretendendo dalle squadre interessate di partire da quella base d’asta.

Le voci negli ultimi anni sono state molte. Dalle chiacchierate con la Juve ai rumors in arrivo dall’estero, molte squadre hanno provato a sondare il terreno con Tare per capire quale sia la valutazione della Lazio per il serbo. In questa sessione di calciomercato le voci non sono mancate, ma sono state meno frequenti di quelle degli anni passati.

A cambiare le carte in tavola potrebbe però essere un tecnico che sarebbe pronto a fare di tutto pur di avere in rosa il calciatore. L’affondo potrebbe essere deciso e sarebbe stato già stabilito. Resterà da capire quali saranno le proposte per la Lazio che chiaramente fa muro, ma potrebbe traballare davanti alle cifre che circolano.

Milinkovic Savic al centro di una grande offerta

I club italiani lo hanno da tempo messo nel mirino. Dall’Inter alla Juve, sono molte le società che hanno provato ad attendere il momento giusto o a capire come ammorbidire le richieste della Lazio. La virata nerazzurra su Asllani e Mkhitaryan è un chiaro segnale che la mediana è ormai sistemata, e anche l’affare che ha portato Pogba in bianconero esclude di fatto ogni possibile tentativo.

L’offerta giusta potrebbe quindi arrivare dall’estero, e i tabloid confermano che un club proverà con forza a convincere la Lazio. Si tratta del Real Madrid, su chiara indicazione di Carlo Ancelotti. L’ultima stagione ha confermato che con gli uomini giusti il tecnico fa la differenza, ma qualche elemento ormai più avanti con l’età dovrà essere sostituito, e Florentino Perez ha una fiducia totale in Ancelotti.

Ecco perché i Blancos sarebbero pronti a mettere sul tavolo cifre importanti. Lotito ha sempre resistito agli assalti, ma di concreto nessuno ha davvero approfondito i discorsi proponendo le cifre richieste dal club biancoceleste. Il Real Madrid invece sarebbe disposto ad allacciare i rapporti e probabilmente ad accontentare la Lazio. La cifra richiesta non è inferiore ai 70 milioni, e davanti ad una proposta simile, e soprattutto concreta, la trattativa potrebbe davvero decollare. Magari in un weekend caldissimo sul fronte del mercato.