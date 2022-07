Elodie stile Basic Instinct, minigonna troppo corta in auto

Elodie da impazzire, l’eleganza e la sensualità della cantante sconvolgono: il primo piano ravvicinato in auto lascia senza parole

Non servivano delle conferme, per sapere che Elodie è una delle cantanti italiane più in voga e amate del momento e soprattutto uno dei personaggi più in vista sui social. Ma l’interprete romana, classe 1990, si diverte a evidenziare quanto sia in un momento di grazia, che del resto dura da diverso tempo e che anche questa volta la posiziona tra le protagoniste incontestabili dell’estate.

Elodie, sempre più inarrestabile e seducente: il web è pazzo di lei

I suoi ritmi avvolgenti e la sua sensualità conquistano al primo sguardo e vanno assolutamente di pari passo. Il tutto, dimostrato anche dagli ultimi due grandi successi resi noti al pubblico, ‘Bagno a mezzanotte‘ che ha spopolato in primavera ed è stato per settimane in cima alle classifiche, e ‘Tribale‘, il tormentone estivo che non poteva mancare e che si candida tra le hit assolute di questo periodo. Elodie, manco a dirlo, è in gran forma, come si può vedere nei video delle due canzoni sopra citate e anche negli scatti dall’ultimo concerto ha evidenziato la solita sensualità stratosferica. I fan, inevitabilmente, sognano ad occhi aperti di fronte alle immagini che ci regala, un fascino peculiare e ormai entrato nel cuore di tutti. Elodie è un personaggio a 360 gradi e la sua notorietà social lo prova: presto, la cantante arriverà al traguardo dei 3 milioni di followers su Instagram. A questo proposito, gli scatti dell’ultimo post sono davvero fenomenali e mettono seriamente a rischio le coronarie.

Elodie, la visione dal basso è illegale: gambe in mostra, dettaglio inguinale vietato ai deboli di cuore

Una elegantissima Elodie indossa abiti di Valentino, ma uno degli scatti è davvero pazzesco. Minigonna cortissima, praticamente inesistente e foto dal basso che fa risaltare in primo piano le sue gambe perfette e anche una visione inguinale nella quale è davvero facile perdersi. Uno scatto che potremmo definire ipnotico e che naturalmente viene salutato dall’ovazione del web. Like e commenti si sprecano, gli ammiratori ancora una volta sono tutti in delirio per la fantastica Elodie, più seducente che mai. Cambiano i look, le pose, ma il risultato è sempre lo stesso. Una bellezza che colpisce dritta al cuore e che non è mai banale. Una piacevole sorpresa che si ripete e che anche questa estate ci fa sognare ad occhi aperti.