Milan, weekend di fuoco per Maldini: tre colpi da sogno in chiusura

Maldini accelera sul mercato: tre nomi pesanti pronti a raggiungere Pioli e le prossime 48 ore saranno decisive.

Il mercato del Milan si sblocca, e in pochi giorni potrebbe cambiare il volto della squadra rossonera. Lo stallo che si è venuto a creare per via del rinnovo di Maldini e Massara sembra essere alle spalle, ma ora è tempo di concretizzare.

I nomi non mancano, le possibilità di intervenire neanche, con un fattore da tenere in grandissima considerazione. Il Milan ha già il sì di alcuni calciatori che potrebbero far compiere il salto di qualità alla squadra, ma serve trovare la chiave giusta con i club. In tal senso le prossime 48 ore saranno decisive per capire chi arriverà a dare manforte a Pioli, e i tifosi attendono carichi di speranze.

Pare infatti che per De Ketealere la situazione si sia sbloccata. Il calciatore spinge e vuole solo la Serie A, ed è in pressing con il suo club per accettare l’offerta. Potrebbe essere un acquisto di grande spessore e non è l’unico vicino alla chiusura in una fase caldissima.

Milan, saranno 48 ore di fuoco: Maldini pronto a 3 blitz

Non c’è solo De Keteleare nella lista degli incontri da chiudere nelle prossime 48 ore. Il Milan ha infatti accelerato la trattativa che dovrebbe portare in rossonero Renato Sanches. Il Lille avrebbe deciso di accettare la formula e la cifra proposta da Maldini, e dopo il gelo con il Psg, è il momento giusto per chiudere i conti. C’è chi sussurra che in breve termine potrebbe arrivare l’accelerazione giusta, ma intanto anche un altro calciatore si avvicina alla squadra di Pioli.

Si tratta di Ziyech, per il qualche c’è una novità che è un segnale chiarissimo. Pare che il Chelsea abbia comunicato al calciatore l’intenzione di non voler puntare più su di lui. Si cerca quindi la chiave giusta con i rossoneri che hanno il gradimento del trequartista. Il suo innesto sembra al momento il più vicino per una squadra che prende forma. Nella prossima settimana tutti e tre i calciatori potrebbero raggiungere Milano, per un nuovo progetto che punta non solo a rispondere alle mosse di mercato di Inter e Juve, ma soprattutto al bis in campionato sognato dai tifosi.