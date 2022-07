Elisa De Panicis, il riflesso non mente: lato B tutto in vista

Una delle protagoniste indiscusse della nostra speciale rubrica non può che essere Elisa De Panicis. Anche per la nota cantante le vacanze sono iniziate nel migliore dei modi. I suoi fan lo sanno benissimo visto che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social network.

Non è assolutamente un mistero il fatto che, ogni volta che decide di pubblicare qualcosa di nuovo sul suo canale, è sempre un grandissimo successo. Lo dimostra la quantità infinita di ‘like” che sta continuando a ricevere. Così come per i commenti di approvazione che in questi casi non possono assolutamente mancare. Da rimanere a bocca aperta, non potrebbe essere altrimenti. Se non avete ancora visionato il tutto non vi preoccupate visto che siete arrivati nel posto giusto. Lo spettacolo è assicurato, anche perché la stessa classe ’92 non ha mai deluso le aspettative che riguardavano lei. Da rimanere senza fiato.

Elisa De Panicis, l’autoscatto è da infarto: sguardo sensazionale

Questa volta non è da sola, ma decisamente in buona compagnia. Uno scatto che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Una posa che mette in seria difficoltà la salute del fan. Ovviamente stiamo scherzando, ci mancherebbe altro. Quello che è vero, però, è che la foto che a breve vedrete merita molto. Semplicemente sensazionale e da mozzafiato. In bella evidenza il suo lato ‘B’ che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Non si tratta affatto che la stessa protagonista pubblichi una immagine del genere, ma possiamo confermare che questa volta ha veramente esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non un post dove poter lasciare il nostro cuoricino. Se lo merita più di tutti e tutto.

Elisa De Panicis, lato B mondiale: Ibiza ai suoi piedi

In questo momento la famosa isola spagnola è la meta della maggior parte delle donne famose. In primis viene in mente il nome di Elisabetta Canalis, poi spunta proprio quello di Elisa De Panicis. Una visione a dir poco paradisiaca quella della cantante che ha lasciato tutti i suoi follower senza fiato. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde. A scattare la foto è un’altra fanciulla, ma l’attenzione cade proprio sulla 30enne che, prima di trascorrere la serata, fa vedere a tutti le sue qualità e soprattutto il vestito. Un lato ‘B’ che non ha assolutamente bisogno di essere né commentato né altro, ma solamente essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Il vestito è decisamente troppo mini e mette inevitabilmente in risalto il suo fondoschiena che definire “perfetto” è assolutamente troppo poco.da guardare con molta cautela.