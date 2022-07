Jolanda De Rienzo, il bikini quasi non si vede: fuori dall’acqua è da infarto

Anche per la nostra Jolanda De Rienzo sono iniziate le meritatissime vacanze. Un periodo di riposo per staccare la spina dal mondo del lavoro? Assolutamente no visto che la stessa è impegnata nel ritiro di Dimaro del Napoli di Luciano Spalletti. Prima che ricominci nuovamente il campionato di Serie A, la bellissima giornalista ci emoziona con un nuovo post pubblicato, ovviamente, sul suo profilo ufficiale Instagram.

Da rimanere senza parole. In realtà è proprio quello che è successo a tutti i suoi followers che ancora non possono credere ai loro occhi di quello che hanno appena visto. Non si tratta della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è davvero superata facendo rimanere tutti quanti noi decisamente senza parole. D’altronde, cosa si può mai dire dinanzi ad uno spettacolo del genere. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando, o addirittura non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro, non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto.

Jolanda De Rienzo, la piscina diventa bollente

È inevitabile il fatto che la stessa piscina diventi bollente dopo che la protagonista in questione esce dalla stessa dopo una bella nuotata. Quello che abbiamo visto ci ha lasciato completamente di sasso. Un qualcosa che, prima ad ora, non avevamo mai visto e che ci lascia tutti quanti completamente rimbambiti. Già, questi sono gli effetti quando si vedono dei nuovi post che riguardano Jolanda De Rienzo. La giornalista napoletana si sta godendo questi giorni sia di relax ma anche di lavoro visto che sta seguendo attentamente gli allenamenti degli azzurri che, solamente da qualche giorno, hanno iniziato a lavorare duramente per farsi trovare al meglio in questa stagione sportiva. Adesso, però, ci dobbiamo concentrare esclusivamente su quello che ci ha donato la stessa che non può assolutamente passare inosservato. Una visione che definire paradisiaca è assolutamente troppo poco. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Jolanda De Rienzo, bikini esplosivo: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Direttamente dall’hotel delle Dolomiti del Trentino Alto Adige, ecco a voi una visione esplosiva da parte della giornalista. Inutile ribadire che il contenuto sta raccogliendo una quantità infinita di “like“. Numeri che stanno aumentando con il passare delle ore. Non potrebbe essere altrimenti quando la protagonista è proprio lei. Da rimanere senza parole e senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Un qualcosa che non sta né in cielo e né in terra. Un bikini fin troppo esplosivo. Tanto è vero che il costume è in evidente difficoltà visto che non riesce a contenere le sue straripanti e straordinarie forme che meritano di essere viste e riviste in più di una occasione.