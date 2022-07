Zaira Nara, perizoma e basta in spiaggia: visione rovente

Questa volta vogliamo dare spazio alla sorella meno conosciuta rispetto a quella che tutto il mondo sa. Wanda lascia spazio a Zaira, anche quest’ultima protagonista indiscussa dei social network. Frutto del fatto che è seguita da tantissime persone che non si perdono un suo aggiornamento.

Poco importa se si tratta di foto, stories o video. In questo caso, però, ci soffermiamo sull’ultimo post che sta facendo veramente discutere. In particolar modo un filmato che ha lasciato i suoi followers decisamente a bocca aperta. Siamo onesti: anche noi della redazione davvero non sapevamo cosa pensare dopo aver visto tutta questa opera d’arte che ci ha catturato in una frazione di secondo.

Zaira Nara “ferma” il mare: visione più che paradisiaca

In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma questa volta la nativa di Boulogne Sur Mer ha decisamente esagerato mandando completamente fuori di testa tutti quanti noi che non ci aspettavamo affatto questo regalo da parte sua. Tanto è vero che il suo dono è stato particolarmente gradito da tutti quanti noi che non abbiamo potuto fare altro che lasciare un bel “like” ed anche un commento di approvazione.Decisamente incantevole. Non esistono altre parole per poter descrivere la bellezza che trasmette. La modella ci ammutolisce, in pochi secondi, con un filmato che passerà sicuramente alla storia. Da rimanere a bocca aperta. Il luogo in cui è stato scelto di fare il tutto è la spiaggia. Una bella camminata in riva è proprio quello che ci vuole. Tanto è vero che lo stesso mare si ferma e ammira, con estrema attenzione, la sua straripante bellezza. Un post che merita di essere visto e rivisto in più di una occasione. Inutile stare qui a ribadire che il video sta raccogliendo quello che merita, ovvero una pioggia di cuoricini importanti da parte dei suoi fan ed anche delle colleghe che la seguono.

Zaira Nara, bikini in bella vista: velo trasparente – VIDEO

Il velo non può fare assolutamente nulla: alla fine si vede tutto quello che all’utente interessa. Come ribadito in precedenza, ecco che la stessa decide di trasmettere felicità ai suoi follower: una bella passeggiata in riva al mare ed un bikini mozzafiato. Non solo: un fisico più che straordinario. Un qualcosa che non può assolutamente passare inosservato. Protagonista anche il vento che soffia addosso a lei spostandole i capelli e lo stesso velo. Quello che si vede è assolutamente paradisiaco e non ha assolutamente bisogno di essere né commentato né altro. Per tutto il resto basta guardare il filmato che, sicuramente, vi svolterà la giornata.