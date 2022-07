Shaila Gatta, il VIDEO in perizoma è bollente: ginnastica da urlo

Shaila Gatta non manca mai di tenersi in forma anche in vacanza, l’ex velina alle prese con un po’ di ginnastica e con pose super provocanti

Applausi a scena aperta, sempre e comunque, per la fantastica Shaila Gatta, che continua a lasciare senza fiato i suoi numerosissimi ammiratori. L’ex velina di Striscia la Notizia, anche una volta conclusa la sua avventura con il popolare tg satirico, è sempre molto seguita sui social e mette in mostra sempre bellezza e sensualità da capogiro.

Shaila Gatta, fascino incontenibile: tra le regine dell’estate c’è anche lei

Per quattro anni, sul palco di Striscia, Shaila ha regalato spettacolo, insieme alla collega e amica Mikaela Neaze. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi e la sua compagna di avventure possono vantare il record come veline con maggior ‘numero di presenze’ di sempre. Grazie anche a questo, ma soprattutto alla loro bravura, sono rimaste nella storia come una delle coppie di veline più acclamate. Shaila in particolare ha un seguito che cresce sempre di più sul web e arriva ormai a sfiorare i 900 mila followers su Instagram. Nella community, sta diventando un volto sempre più acclamato, con un fascino seducente che non passa inosservato. La 26enne partenopea, con un perfetto mix di eleganza, classe, simpatia e bellezza provocante, ottiene sempre un notevole tributo in termini di like e commenti da parte dei fan. Anche in questa estate, dove fin da subito ha messo le cose in chiaro, mettendo in mostra più e più volte tutta la sensualità di cui è capace.

Shaila Gatta, la solita spaccata che manda fuori di testa i fan: l’ex velina non tradisce mai

Nel corso delle sue vacanze, non disdegna di tenersi sempre in forma, Shaila. L’attività fisica per lei è soprattutto un piacere e un divertimento. E un modo infallibile per attirare l’attenzione dei fan. A bordo piscina, in un elegante resort in Salento, la vediamo prodursi nelle solite evoluzioni e nella solita spaccata da urlo. Gambe perfette, che si uniscono al resto delle sue curve sinuose ed esplosive. Non passa inosservata nemmeno la scollatura, forme spettacolari che inevitabilmente, ancora una volta, fanno sì che i fan la ricoprano di messaggi di vera e propria adorazione: “Queste cose puoi farle solo tu”, “Sei tanta roba”, “Sei la perfezione”.